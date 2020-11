Trasporto pubblico, in tre anni nuovi bus per abbandono diesel

Nel prossimo triennio dovrebbero essere sostituiti tutti i mezzi pubblici urbani in modo da avere tutti autobus ambientalmente sostenibili e da abbandonare il diesel. Lo ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli nel corso di un convegno di Legambiente, aggiungendo che questa operazione che oggi cifra tre miliardi si sposa con l'altra operazione finanziata per otto miliardi sui trasporti rapidi di massa. Di questi otto miliardi - ha detto - "ne sono stati distribuiti due e mezzo e progressivamente ogni sei mesi si riaprono i bandi per consentire alle città di realizzare i progetti con caratteristiche di sostenibilità che prevede la legge". De Micheli ha affermato che se questa mole di risorse la "destiniamo alle città senza cambiare i modelli organizzativi del trasporto pubblico locale corriamo il rischio che queste risorse, pur utili e necessarie per l'impatto ambientale, non sprigionino tutta la loro potenza. A questa mole di investimenti quindi, ha aggiunto, dobbiamo affiancare una riforma del modello del trasporto pubblico locale".