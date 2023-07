Fiat 600e, alla scoperta dei tanti segreti high tech

Per il suo ritorno nel segmento B, strategico in Italia come in molti altri mercati, Fiat ha scelto di concentrare nella inedita 600e a propulsione 100% elettrica tutto il suo saper innovare e - naturalmente - la sua attenzione ai gusti e alle nuove necessità dei clienti offrendo più spazio, più autonomia e quella che l'azienda definisce "una maggiore sensazione di Dolce Vita". Raccogliendo il successo (e il nome) della sua antenata Fiat 600, vera bestseller negli Anni '50, l'inedita 600e reinventa infatti il concetto di 'family mover' in chiave più che contemporanea (e un po' elitaria) dimostrandosi perfetta incarnazione dello stile italiano e della sostenibilità che caratterizzano il marchio Fiat.

Un po' auto cittadina e un po' crossover, 600e ha una lunghezza di 4,17 metri che è nella zona più alta della 'forchetta' delle dimensioni entro cui si collocano per convenzione le segmento B (cioè 3,7 - 4,2 m) e per questo è capace di garantire un ampio spazio interno, anche per 5 persone.

Oltre a 15 litri di vani portaoggetti interni in cui è possibile riporre i propri oggetti (spiccano il tunnel centrale con copertura personalizzata, le tasche dei sedili e i vani portaoggetti anteriori) 600e mette a disposizione un bagagliaio di dimensioni generose e con una capacità di stivaggio di 360 litri allineato all'offerta dei B-Suv.

Costruita - come Jeep Avenger, Peugeot 2008, Opel Moka e DS 3 - sulla piattaforma e-Cmp2 di Stellantis, la nuova 600 viene per il momento proposta nella sola variante 100% elettrica (appunto la 600e) a cui seguirà nel corso del 2024 una versione ibrida con motore benzina, probabilmente analogo a quello annunciato per la nuova 208.

In attesa del suo debutto su strada - con un focus centrato sulla transizione della mobilità e come valido affiancamento della Nuova 500 Ev - Fiat 600e promette eccellenti performance dinamiche e una elevata efficienza elettrica, anche grazie alle tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale, Sport), ogni cliente può esprimere la propria personalità al volante.

Il motore eroga una potenza di 115 kW (pari a 156 Cv) e permette alla nuova 600e di scattare da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. Il consumo elettrico (calcolato secondo le norme Wltp nel ciclo misto) è di 15,1 kWh/100 km.

Le batterie agli ioni di litio hanno una capacità di 54 kWh e offrono un'autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato Wltp e oltre 600 km nel ciclo urbano, rendendo la nuova Fiat 600e la soluzione ideale per ogni tipo d'impiego, una 'family mover' al passo coi tempi e in linea con i cambiamenti. Per ottimizzare il tempo di ricarica, 600e è fornita di un impianto di bordo fino a 100 kW che consente di 'rifornire' rapidamente la batteria tanto che per arrivare all'80% di carica basta meno di mezz'ora. Viene fornita con caricatore di bordo standard da 11 kW e con un cavo Mode 3, per una ricarica completa alle colonnine pubbliche in meno di 6 ore.

All'interno il salto generazionale, anche nei confronti dei modelli più recenti, è evidente. Le luci ambiente e il display della radio possono essere selezionati fino a 8 colori diversi. Il sedile guida è regolabile elettricamente su 6 posizioni (e dotato di funzione di massaggio alla schiena) mentre quello del passeggero a 4 regolazioni. Il divanetto posteriore è abbattibile 40/60.

L'attenzione al mondo digital è dimostrata dalle prese Usb tipo A e tipo C davanti e tipo C dietro, dal caricabatterie wireless per smartphone, dal cruscotto Tft con schermo da 7 pollici e dall'impianto audio con 6 altoparlanti. Questo fa parte di un sistema di infotaiment con touchscreen da 10,25 pollici completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless. Fiat 600e offre la guida assistita di livello 2, fornendo tutti i vantaggi legati al sistema Adaptive Cruise Control (ACC), all'Intelligent Speed Assistant, al Blind Spot Detector, alla frenata autonoma di emergenza che riconosce i ciclisti e i pedoni e, infine, il rilevatore di fatica per monitorare i livelli di attenzione del conducente. Inoltre, l'applicazione Fiat permette di utilizzare alcune funzioni anche a distanza (attivazione luci, clacson, apertura/chiusura porte, riscaldamento o aria condizionata).