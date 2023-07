Nuova Peugeot E-208, svelata domani con evento su YouTube

Un reveal davvero democratico quello scelto da Peugeot per la nuova generazione di E-208, che farà il suo debutto domani mattina alle ore 8 sul canale YouTube ufficiale della marca del Leone.

Tutti potranno assistere all'evento ( https://www.youtube.com/peugeot ) in cui il modello 100% elettrico di Peugeot - presentato nel 2019 - si dimostrerà 'ancora più irresistibile, capace di emozionare e di dimostrare la sua eccellenza'.

Peugeot non ha mostrato per il momento nessun dettaglio della nuova e-208 100% elettrica, che avrà contenuti in comune con le versioni 'tradizionali' della 208 - con motori termici e ibridi (anche questa una novità) - che beneficerà egualmente di questo profondo restyling di 'mezza vita'. Tuttavia non è azzardato ritenere che il look di e-208 riprenderà sostanzialmente quello del SUV 2008, appena lanciato.