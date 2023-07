Ania, nel 2022 Rc auto in calo ma si entra in una nuova fase

I premi Rc auto nel 2022 hanno segnato un ulteriore calo ma, complici gli effetti dell'inflazione, "dobbiamo però essere consapevoli che stiamo entrando in una nuova fase". Lo ha detto la presidente dell'Ania Maria Bianca Farina all'assemblea dell'associazione precisando che "in dodici anni si è ridotto drasticamente il divario dei prezzi rispetto alla media europea, da 213 euro nel periodo 2008-2012 a 40 euro nel 2022, nonché quello tra le diverse aree del territorio nazionale". A suo parere "si è trattato di sviluppi estremamente positivi, di cui hanno beneficiato tutti gli assicurati". Tuttavia siamo di fronte a una nuova fase: "già nell'anno appena concluso, le imprese che operano nel ramo per 100 euro di premi incassati ne hanno pagati 108 per il risarcimento dei danni e per il sostenimento delle spese". E per questo, ha aggiunto, "gli aumenti della frequenza e del costo medio dei sinistri hanno determinato nel primo trimestre di quest'anno un rialzo del premio medio pagato dagli assicurati, rialzo peraltro di entità molto contenuta rispetto all'andamento dell'inflazione". Secondo Farina "l'inversione del trend di lungo periodo evidenzia però, chiaramente, la necessità di riforme organiche del sistema che lo rendano sostenibile nel lungo termine". Tra queste cita la modifica dell'imposizione fiscale sui premi, molto penalizzante nel confronto con gli altri paesi europei, la revisione "non più rinviabile per garantire l'equità e il carattere inclusivo delle norme", la definizione univoca del risarcimento dei danni per lesioni gravi alla persona, "che sembra essere finalmente in dirittura d'arrivo".