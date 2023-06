Flotte sempre più volano per transizione energetica

Flotte in crescita, più sostenibili e connesse, secondo i dati raccolti dal 'Barometro delle Flotte Aziendali' stilato da Arval. Secondo la ricerca, che viene scolta a cadenza annuale, la mobilità aziendale e le flotte continuano il loro sviluppo e rappresentano ad oggi un volano per la transizione energetica.

Nonostante il momento di incertezza continui a protrarsi, i decision maker delle flotte italiane rimangono infatti ottimisti per il futuro, tanto che 9 aziende su 10 prevedono che il proprio parco veicoli rimarrà stabile o crescerà nei prossimi 3 anni. In generale, le aziende di più grandi dimensioni prevedono un aumento della propria flotta, mentre le piccole-medie imprese mirano a una maggiore stabilità del proprio parco.

In base ai dati raccolti, la volontà di progredire nella transizione energetica del proprio parco rimane centrale e si rafforza come direzione evolutiva, sia per gli effetti che si possono realizzare sull'impatto ambientale che come risposta alle politiche pubbliche restrittive imposte sui veicoli termici.

Il 47% delle aziende intervistate utilizza il noleggio a lungo termine per la propria flotta e 6 aziende su 10 stanno pensando di introdurne o aumentarne l'uso nei prossimi tre anni come strumento di acquisizione di soluzioni di mobilità. La conferma della centralità del noleggio arriva in particolar modo dalla volontà registrata nelle società più piccole.

Indipendentemente dalla loro dimensione, emerge nelle aziende italiane il ricorso ai provider di noleggio come partner di riferimento per la mobilità a cui rivolgersi per essere affiancate in questo momento di forti cambiamenti ed elevata incertezza, dove la consulenza svolge un ruolo attivo per individuare come rispondere ai sempre più sfidanti obiettivi di business, welfare e sostenibilità.

Oltre l'80% delle aziende, poi, ha implementato e programmato l'introduzione di tecnologie alternative ibrido (Hev), ibrido plug-in (Phev) e full electric (Bev) nella propria flotta. Una tendenza, questa, confermata a prescindere dalle dimensioni aziendali. Rispetto alla precedente rilevazione, le alimentazioni 'alla spina' sono quelle che mostrano percentuali di crescita più sostenute.

Il 78% delle aziende dichiara di aver già implementato almeno una soluzione di mobilità alternativa per i propri dipendenti, tra short-mid term rental, corporate car sharing, bike sharing o mobility budget. La percentuale cresce al 90% se si includono quelle realtà che programmano di investire questi strumenti nei prossimi 3 anni.