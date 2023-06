I consigli della polizia di Stato per il noleggio dei camper

In vista delle ferie estive, la polizia di Stato ha stilato una lista di regole da rispettare per il noleggio dei camper e viaggiare in sicurezza. 1. Rivolgersi a professionisti del settore: per esercitare l'attività di noleggio di auto senza conducente sono richieste l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio e la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune. L'attività è soggetta a controllo da parte delle autorità preposte e gli esercenti devono rispettare obblighi stringenti a tutela della sicurezza pubblica, come la comunicazione alle Autorità di P.S. dei dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio del camper. 2. Verificare attentamente le informazioni che forniscono eventuali intermediari: se ti affidi a soggetti che fungono da intermediari per il noleggio (come ad es. siti internet) leggi attentamente le informazioni fornite e verifica con il noleggiatore la corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato e pattuito e le condizioni effettive di utilizzo. 3. Controllare se il veicolo può essere noleggiato: il noleggio di un veicolo presuppone che lo stesso sia adibito ad uso di terzi, cioè di persone diverse dal proprietario o intestatario.

L'uso e la destinazione del veicolo sono indicati nel documento di circolazione nella pagina 2, lett. J.1. Il documento di circolazione di un camper noleggiabile, che può essere tenuto a bordo anche in fotocopia autenticata dal proprietario, deve recare la dicitura "uso di terzi - noleggio senza conducente".

Il codice della strada vieta l'utilizzo di un veicolo per destinazione o uso diverso da quello indicato nel documento di circolazione. La violazione è punita con una sanzione pecuniaria da 87 a 344 euro e con la sospensione del documento di circolazione da uno a sei mesi che comporta il divieto di proseguire il viaggio. 4. Controllare la regolarità amministrativa del veicolo: il camper deve essere in regola con la revisione e deve avere una regolare copertura assicurativa. La revisione è annotata sul documento di circolazione; deve essere eseguita entro quattro anni dalla prima immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni, rispettando come scadenza l'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato, oppure l'ultimo giorno del mese dell'ultima revisione effettuata. La copertura assicurativa è dimostrata dal contratto che deve essere in corso di validità.

Il documento attestante la copertura assicurativa può essere tenuto ed esibito in caso di controllo in originale, in copia o in formato digitale. Per sicurezza, controlla anche sul portale dell'automobilista inserendo nell'apposito campo di ricerca il numero della targa del camper. Inoltre, è sempre opportuno tenere a bordo durante il viaggio il contratto di noleggio. 5. Controllare le condizioni dei dispositivi di equipaggiamento per la circolazione: luci e indicatori di direzione devono essere integri e perfettamente funzionanti; gli penumatici devono essere montati dello stesso tipo sullo stesso asse e non devono essere usurati o danneggiati; i freni devono essere in perfetta efficienza.