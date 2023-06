Stop 2035 benzina e diesel, 'mercato farà slittare divieto'

Potrebbero essere gli automobiisti con il loro comportamento nell'ambito degli acquisti a far slittare o modificare le regole Ue sul bando dalla vendita come auto nuove dei modelli benzina o gasolio nel 2035. Lo ha affermato in un'intervista al magazine tedesco Die Zeit Fritz Indra, una delle massime autorità nel mondo dei progettisti di motori.

L'ingegnere austriaco, che ha iniziato a sviluppare propulsori Ice dall'inizio degli anni '70 tra gli altri per Bmw, Audi e Opel e che più recentemente ha insegnato all'università di tecnologia di Vienna, ha detto: "So cosa vuole il cliente, alla fine deciderà lui. Mi fido del mercato, farà cadere il divieto dei motori termici". Nella sua carriera Indra si è più volte occupato di alternative al motore a scoppio per poter valutare le potenzialità che le tecnologie esistenti possono offrire. In queste ricerche è giunto alla conclusione che, considerando l'intero processo di produzione, vita e smaltimento, non c'è niente di meglio del motore termico 4 tempi.

"Le auto con motore a combustione - ha detto a Die Zeit - riscuotono un tale successo perché sono convenienti per i clienti, a differenza di quelle elettriche, i cui costi di produzione sono ancora significativamente superiori".