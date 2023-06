International Car Distribution Programme progetta il futuro

Da oltre 25 anni, la rete di ricerca di ICDP, presente nei principali mercati europei, studia il settore automotive con l'obiettivo di contribuire alla creazione di modelli innovativi nella distribuzione, in grado di offrire concreti benefici sia in termini di processi da ottimizzare che di impatto sulla clientela. Nell'ambito dei vari meeting annuali organizzati da questa rete e riservati agli addetti ai lavori, si riuniscono esperti, organizzazioni e aziende, incluse le case automobilistiche, che stanno guidando il cambiamento nella distribuzione, nei modelli di vendita e nel post-vendita.

I ricercatori di ICDP e i relatori invitati hanno modo di confrontarsi, in una sorta di Think-Thank permanente, nel delineare le strategie più efficaci per affrontare uno scenario globale in rapida evoluzione e sulle iniziative che stanno implementando per sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione in atto nel mercato automobilistico.

La condivisione di prospettive sulle sfide e sulle opportunità vede quest'anno AsConAuto protagonista: il presidente Roberto Scarabel aprirà la sessione di lavori sul post-vendita, dedicata a "Concorrenza e cooperazione nella distribuzione dei ricambi: che cosa dovranno fare gli operatori per crescere oltre la loro base di clienti tradizionali?".

"In passato abbiamo già avuto modo di presentare il progetto di AsConAuto nelle attività di ricerca di ICDP - spiega Luca Montagner, Associate Director di ICDP in Italia - considerato un unicum a livello europeo. In questa occasione si è pensato ad un coinvolgimento diretto di AsConAuto per fare conoscere più da vicino questo modello di business. Sarà l'occasione per mettere in luce le peculiarità di questo modello di fronte alle aziende leader nel settore automotive.

"Il mondo dell'auto cambia a ritmo vorticoso - sottolinea Scarabel - e aumenta in misura crescente la necessità di essere veloci, affidabili, puntuali nel reperimento e nella consegna dei ricambi originali. Proprio per far fronte a questi bisogni AsConAuto mantiene nel proprio progetto una grande attenzione ai cambiamenti per trovare le migliori soluzioni logistiche di fronte alle nuove esigenze e per assicurare il miglior servizio omogeneo sul territorio come i nuovi modelli di business richiedono".