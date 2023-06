Limiti di velocità in Europa, le regole a confronto

Di seguito la mappa sui limiti di velocità da tenere per le auto in autostrada vigenti nei paesi europei, elaborata dall'Automobile Club d'Italia (Aci).

Il limite più diffuso è quello di 130 km/h adottato nei seguenti Paesi: Francia, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Croazia e Danimarca.

Anche in Grecia il limite da tenere in autostrada per le auto è fissato a 130 km/h, mentre in Germania non esiste un vero e proprio limite di velocità e in autostrada si raccomanda alle auto di non superare i 130 km/h.

Limiti più bassi per gli autoveicoli, fissati a 120 km/h da tenere in autostrada, sono invece adottati in Belgio, Irlanda, Finlandia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

In Polonia si registra il limite di velocità più alto: in autostrada le macchine non possono superare i 140 km/h.

Il Regno Unito sceglie al contrario un limite più basso fissato a 112 km/h per autostrade e strade a doppia carreggiata.

Tra i Paesi dove vigono limiti di velocità più stringenti ci sono Cipro (100km/h), Malta, dove vige la limitazione di 80km/h h fuori dai centri abitati senza distinzioni per le autostrade e Norvegia, dove a seconda dei tratti il limite è di 80/90/100 km/h.