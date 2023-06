Auto, 50% dei potenziali clienti guarda ai nuovi marchi

Il mercato dell'auto guarda alle novità e strizza l'occhio ai nuovi protagonisti del settore.

Dall'Automotive Customer Study 2023, lo studio di Quintegia su trend e attitudini del consumatore automotive, è infatti emerso che quasi il 50% dei potenziali clienti guarda con interesse ai nuovi marchi del settore, per lo più marchi asiatici. La percentuale cresce poi fino a quasi il 90% quando si parla di generazione Z.

L'analisi ha preso in considerazione 5.478 acquirenti di auto nuove, di cui il 41% l'ha acquistata negli ultimi due anni. Se il web non è ancora entrato nelle consuetudini come canale di acquisto preferenziale, i dati evidenziano però un potenziale abbastanza ampio, destinato a crescere.

Il 35% degli intervistati si dice disposto a comprare un veicolo attraverso una piattaforma internet, con il 15% dei dealer che afferma di aver implementato l'e-commerce con diversi gradi di completezza. In Italia, per quanto riguarda le formule d'acquisto, continua ad essere preponderante il possesso proprietario, ma uno spiraglio si apre grazie al 20% del campione che dichiara di essere disposto a valutare la sottoscrizione di un abbonamento 'tutto incluso'.

Sul fronte elettrificazione, dall'indagine emerge che gli italiani hanno un atteggiamento responsabile, in termini di consapevolezza, nei confronti delle tematiche ambientali. Il 52% dei possessori di auto elettrica afferma che l'obiettivo di contenere l'impatto ambientale abbia pesato molto sulla scelta d'acquisto.

Se il brand rappresenta ancora un ruolo chiave all'interno della concessionaria, la vera sfida del retail automobilistico è la personalizzazione del servizio, in virtù della presenza di un pubblico sempre più eterogeneo, che impone al personale in concessionaria approcci dedicati e su misura. La concessionaria diventa un luogo fisico all'interno del quale si possa vivere, scoprire e apprenderne i valori del brand.

Infatti, il 65% dei dealer intervistati dichiara che sta attuando una serie di pro- cessi per rendere funzionale la raccolta dati mirata alla costruzione di un rap- porto con il cliente sempre più customizzato, di qualità e duraturo nel tempo.