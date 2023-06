Fiat Topolino, icona motorizzazione popolare compie 87 anni

E' il 15 giugno del 1936 e dopo la presentazione a Roma al Governo e alle personalità dell'economia e della cultura (l'evento al Circolo della Stampa è immortalato da un cinegiornale dell'epoca) la nuova Fiat 500 A viene ufficialmente lanciata sul mercato. Il prezzo è di 8.900 lire, cioè più del prezzo richiesto da Mussolini al senatore Giovanni Agnelli (5.000 lire) e venti volte lo stipendio di un operaio specializzato.



In quell'anno l'auto al tempo più diffusa, la Fiat 508 'Balilla', costava 10.800 lire e per un litro di benzina si pagavano 3,86 lire. Una sorpresa, quella del prezzo, che non sembra però spaventare gli italiani, preoccupati piuttosto di dare un nome (come era avvenuto per la Balilla) che superi la freddezza dei numeri.

L'11 giugno di quell'anno, quattro giorni prima del lancio, si sofferma su questo tema il quotidiano La Stampa con un articolo giornalistico non firmato (ma si sa che l'ha scritto Enzo Arnald) che descrive così la 500: "è l'ultima figliola di Casa Fiat, quella che ci porta a spasso nella mattinata piena di sole, quella che era attesa come Topolino e che l'amico Aldo Farinelli vorrebbe chiamare Ginevra e che, invece, andrà per il mondo con un nome composto di tre cifre: 500".

Chi proponeva il nome Ginevra, va ricordato, è un personaggio di spicco nel mondo dell'automobile del tempo, quel Farinelli avvocato, scrittore, giornalista tecnico e soprattutto appassionato di motori. Nato nel 1898 è ricordato come civilista specializzato in politiche della strada e del traffico ma anche come dirigente della Siata per aver brevettato il motore Cucciolo per comuni biciclette e (dopo la seconda guerra mondiale) per aver progettato la minisportiva Mitzi a due posti probabilmente poi diventata Vespa 400. Ma torniamo alla Topolino che - è cosa nota - prese il nome proprio dal personaggio dei cartoni di Walt Disney. Il piccolo topo era nato nel 1938 e nei primi disegni aveva un lungo naso che ricordava appunto il particolare muso spiovente della 500. A descrivere altri aspetti inediti della 87enne piccola Fiat uno scritto dell'indimenticato giornalista romano Alberto Bellucci. "La storia della Topolino risale indietro nel tempo fino ai primissimi Anni '30, quando Mussolini chiede al senatore Giovanni Agnelli di creare un'automobile economica che non superi il prezzo di 5.000 lire. Era una vera e propria sfida. I primi esperimenti non danno grandi risultati: se il tentativo di risparmiare su materiali e dimensioni si rivela poco pratico".

"Il prototipo della 500 a trazione anteriore (chiamato Tutto Avanti ) realizzato da Oreste Lardone, prende fuoco a pochi chilometri dal Lingotto, spingendo l'Avvocato a proibire la realizzazione di altri modelli con quel tipo di trazione. Nel 1934 Agnelli fa così convocare il direttore tecnico di allora, l'ingegner Antonio Fessia, e gli fa una richiesta molto chiara: 'Voglio un'auto piccola - disse - da poter vendere a sole cinquemila lire'. Fessia replicò 'Ma, Senatore, lei sa benissimo che per contenere nelle 10 mila lire il prezzo della Balilla abbiamo fatto, salti mortali'. Tuttavia, sul fatto che la piccola utilitaria sarebbe dovuta costare solo cinquemila lire, Agnelli restò assolutamente irremovibile. "Le vie della tecnica sono infinite - ripeteva spesso il Senatore - e a un bravo ingegnere tutto, o quasi, è possibile".

Fessia coinvolse a questo punto Dante Giacosa - con cui aveva già lavorato nella Balilla - che partendo da quel progetto creò una piccola auto con motore da 13 Cv e carrozzeria leggerissima (appena 535 kg). Era in grado di percorrere 100 km con 6 litri e di toccare a una velocità massima di 85 km/h. Quella successiva è la storia del prodotto Topolino, fabbricato in tre generazioni fino al 1955 e apprezzato anche in molti altri mercati. Nel 1937 la Simcs lanciò la versione francese chiamata Simca 6. E la piccola Fiat fu costruita su licenza in Polonia dalla Polski, in Austria dalla Steyr-Puch, in Germania dalla Nsu-Fiat Neckar e in India dalla Premier. Nel gennaio del 1955 dall'officina 17 di Fiat Mirafiori esce l'ultimo esemplare di Fiat 500 Topolino. All'interno del suo cofano una mano sconosciuta lascia una poesia di commiato.

Si legge: "Addio topolino della strada , addio cinquecento giardinetta , sei l'ultima ad andar per la contrada verso quel fato che te pure aspetta. Sei l'ultima a passar per queste mani che in mille e mille t'hanno fabbricata da quando tu sorgesti ai dì lontani, di volta in volta sempre migliorata. E va con te una parte della vita passata assieme, un poco triste e lieta ma la tua fine non rattrista, addita a correre bensì verso altra meta, le mete del progresso che s'avanza sorretto dalla fede e da speranza (Tratto da "Illustrato Fiat" del 28 febbraio 1955) In totale ne vennero prodotti 581.445 esemplari considerando anche nelle con brand Simca e Nsu.