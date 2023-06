Mercato Cina cresce 'troppo poco' a maggio, + 7,3% su aprile

La Cina ha appena annunciato un programma nazionale per promuovere gli acquisti di vetture e dare una importante spinta a sostegno del più grande mercato automobilistico del mondo. L'annuncio del ministero del Commercio è arrivato poco dopo la pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni di maggio, aumentate soltanto del 7,3% a rispetto ad aprile.

Questo incremento - segnala Automotive News nel riportare la notizia - è lontano dalla robusta ripresa che i politici speravano si verificasse. Il ministero del Commercio ha affermato che coordinerà e spingerà le autorità locali a implementare politiche e misure mirate a favore degli acquisti di auto anche di seconda mano.

Il ministero ha inoltre affermato che le istituzioni finanziarie del Paese saranno incoraggiate a introdurre misure per aumentare i prestiti per l'acquisto di auto, per spingere a sostituire i veicoli a benzina con quelli definiti in Cina 'a nuova energia' (Nev) una classificazione che comprende sia le auto 100% elettriche che i modelli ibridi plug-in.

Il Governo di Pechino prevede di estendere e ottimizzare gli incentivi fiscali per gli acquisti di Nev e esplorare modalità per promuoverne lo sviluppo. In maggio erano state annunciate anche misure per promuovere gli acquisti di Nev nelle aree rurali.

La China Passenger Car Association ha dichiarato giovedì che a maggio le vendite di autovetture in Cina hanno totalizzato 1,76 milioni di unità, facendo salire il totale nel periodo gennaio-maggio a 7,74 milioni (+4%). Lo scorso mese vendite di Nev sono aumentate nel Paese del 10,5% rispetto ad aprile e hanno rappresentato il 32,9% delle immatricolazioni totali.