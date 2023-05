I colori delle auto? Dominano bianco, nero e grigio

Secondo l'annuale Color Report del colosso della chimica Basf, il settore delle vernici per auto non sta accompagnando la rivoluzione della mobilità, con scelte da parte dei clienti (e quindi dell'industria che programma l'offerta dei colori) che sono molto conservative. Lo dimostra il fatto che il 29% delle nuove auto in Europa, Medio Oriente e Africa è stato dipinto di bianco nel 2022, seguito dal nero e dal grigio con il 19% ciascuno. Secondo il rapporto, il 10% degli acquirenti di auto ha scelto una opzione argento e soltanto un quarto di tutti i veicoli nuovi è uscito dalle fabbriche con verniciature in colori vivaci.

"Il grigio è tra i dominatori globali perché offre molte sfumature con molte tonalità diverse - ha detto afferma Mark Gutjahr, ricercatore di tendenze presso Basf Coatings - ma se guardo al futuro il bianco resterà il colore principale anche se ci aspettiamo un leggero calo. Il nero rimarrà popolare".

Da segnalare inoltre il fenomeno dell'uso del nero lucido o dell'antracite per le finiture che in precedenza erano cromate.

"Aggiunge un tono sportivo e fresco e dà un'immagine diversa dell'auto" commenta Gutjahr.

Fra le tinte più vivaci emerge come tendenza il verde. "Anche se il blu e il rosso vengono ordinati più frequentemente, la tendenza verso il verde è concreta - afferma Paolo Tumminelli professore di design presso l'Università Tecnica di Colonia - Ma non c'è una spiegazione plausibile per questo".

Secondo il rapporto, nel 2022 il 2% delle auto nuove è stato venduto con verniciatura verde. Il marrone - che fino a pochi anni fa era ancora un colore di tendenza - adesso viene ordinato di meno. "Ma il beige, color sabbia o simili al caffè latte, come il colore della Fiat 500, continuano ad essere ben accolti", afferma Tumminelli.

La tinta delle auto, emerge dal Rapporto "dovrebbe essere più colorata e amichevole - sottolinea Tumminell - ma al contrario l'industria automobilistica sta reagendo con veicoli più grandi, più massicci, più robusti e più scuri, creando così un'immagine negativa dell'automobile stessa".