Maserati GranTurismo Folgore, al top fra sportive elettriche

Ad oggi 'stato dell'arte' per prestazioni e per tempi di ricarica il sistema di propulsione di GranTurismo Folgore rappresenta l'idea di Maserati della mobilità elettrica dove il puro piacere di guida e performance restano due dei fattori principali.

Sviluppato attorno ad una tecnologia 800 Volt all'avanguardia il primo propulsore 100% elettrico applicato ad un'auto del Tridente è composto da tre motori - uno anteriore e due posteriori - per una potenza totale installata di oltre 1200 Cv.

Specificatamente progettate per l'esclusiva utilizzazione di Maserati, queste unità elettriche raggiungono livelli di densità di potenza superiori (9,2 kW/kg) e sono pilotati da inverter in tecnologia SiC (Silicon carbide) derivata dalle monoposto di Formula E.

Totalmente disaccoppiati, senza alcuna trasmissione che interconnetta le ruote, i due motori posteriori di GranTurismo Folgore abilitano la possibilità di inviare la coppia su ogni singolo lato in maniera indipendente secondo il principio del Torque-Vectoring.

Questa raffinata soluzione tecnologica consente di regolare il livello di imbardata della vettura non solo nelle fasi di accelerazione, ma anche di rilascio e in frenata. Il sistema agisce in modo simile a quanto riesce a fare un differenziale a controllo elettronico, ma con potenzialità e livello di controllo che nel caso di GranTurismo Folgore sono notevolmente superiori.

La batteria, prodotta presso lo stabilimento di assemblaggio Mirafiori Battery Hub di Torino, ha una capacità nominale di 92,5 KWh e una capacità di scarica di 560 kW e permette di mandare verso le ruote con continuità circa 760 Cv. La particolare disposizione particolare e il layout innovativo della batteria hanno permesso di contenere l'altezza della vettura in 1353 mm, esaltandone così il carattere sportivo.

La forma del pacco batterie - che i progettisti Maserati definiscono definita T-bone dal nome dell'osso delle bistecche - è un altro esempio dell'approccio 'zero compromessi' che è stato applicato nella GranTurismo Folgore. Permette di non avere moduli batteria sotto le sedute, visto che sono posizionati principalmente in corrispondenza del tunnel centrale e consentendo, quindi, di abbassare notevolmente il punto H della vettura.Per questa ragione GranTurismo Folgore è la più bassa tra le auto elettriche sul mercato.

La batteria così disegnata ha permesso di posizionare tutte le masse vicino all'asse di rollio (quindi riducendo il tensore di inerzia). Una prerogativa questa che aiuta la manovrabilità e rendendo GranTurismo Folgore molto piacevole da guidare. L'agilità è uno dei fattori chiave e la collocazione assiale della batteria rende i cambi di direzione molto più rapidi rispetto a vetture che hanno la batteria piatta, distribuita sotto tutta la scocca.

Altro importante fattore per ottimizzare le prestazioni è il sovradimensionamento della potenza dei motori rispetto alla batteria. Permette, infatti, la massima flessibilità nella distribuzione della coppia fino a valori molto spinti, contrariamente ad altre vetture Bev sul mercato che sono costrette a limitare la potenza in funzione della ripartizione.

GranTurismo Folgore è in grado di scaricare il 100% della potenza disponibile anche con il solo assale posteriore in configurazione pura Rear-Wheel-Drive o di arrivare a scaricare fino a 400 Cv su una singola ruota posteriore. In aggiunta, grazie alle caratteristiche del sistema di GranTurismo Folgore livelli di rigenerazione fino a 0.65 g sono disponibili per recuperare l'energia in frenata arrivando in condizioni ottimali fino al valore di 400 kW di picco in carica.

Questa cura nelle soluzioni di elettrificazione è accompagnata dal lavoro - altrettanto accurato - per non perdere le caratteristiche tipiche del Dna Maserati, come la sonorità del motore. Le dinamiche sonore naturali dei motori elettrici pilotati dagli inverter sono state plasmate ed integrate digitalmente con i contributi sonori tipici estratti dal sound della tradizione V8 a firma Maserati.

Ciò ha permesso di integrare il know-how del sound Maserati, a con ciò che viene generato in modo naturale da parte della vettura elettrica, per giungere ad una esperienza sonora unica, intimamente legata all'auto, ma allo stesso tempo innovativa.

Scarico ed aspirazione non sono presenti su una vettura elettrica come GranTurismo Folgore e quindi la funzione di accordatura sonora è stata delegata a specifici software di trattamento del segnale, operata da sofisticati sintetizzatori e rilasciata nell'ambiente - sia interno che esterno - da speakers high quality.