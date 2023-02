Posizione Mercedes su stop motori ICE del Parlamento europeo

Mercedes è favorevole alla decisione del Parlamento europeo di fissare nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 obbligando a vendere dal 2035 solo autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi con zero emissioni e quindi bloccando di fatto i motori ICE. Questo però a patto che vengano fornite le necessarie infrastrutture.

Lo ha ribadito oggi il presidente del Consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG Ola Kaellenius a margine della conferenza annuale sui risultati finanziari.

"In linea di principio, accogliamo con favore la decisione - ha affermato Kaellenius - Entro il 2030, siamo pronti a diventare completamente elettrici ovunque le condizioni del mercato lo consentano. Dal 2025, tutte le nuove architetture dei veicoli saranno puramente elettriche. Nello stesso anno, Mercedes-Benz introdurrà tre nuove architetture elettriche.

"Tuttavia - ha ribadito il numero uno della Stella a Tre Punte - la risoluzione obbliga anche i politici a fornire le infrastrutture necessarie. Per il successo della protezione del clima intervenendo sui trasporti è decisiva l'accettazione del nuovo e non solo il divieto delle tecnologie tradizionali. Il nostro obiettivo è e rimane una mobilità senza emissioni. Per questo sfruttiamo tutte le possibilità per ridurre le emissioni in modo rapido e sostenibile".

Kaellenius ha ricordato che il Gruppo sta "sviluppando nuove tecnologie di propulsione sempre più efficienti e le mettiamo su strada. Entro la fine del decennio, saremo pronti per diventare completamente elettrici, ovunque le condizioni del mercato lo consentano. Con questo passo strategico da 'electric first' a 'electric only' Mercedes-Benz sta accelerando la sua trasformazione verso un futuro senza emissioni e guidato dal software".

In tema di e-Fuel Kaellenius ha specificato che la strategia Mercedes-Benz è chiara: il nostro focus è sui veicoli elettrici a batteria. Entro il 2030, siamo pronti a diventare completamente elettrici. Il fattore decisivo ora è lo sviluppo e l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica".

"Consideriamo gli e-Fuel in particolare come un'opzione per la flotta esistente. I combustibili rigenerativi possono contribuire a ridurre la percentuale di combustibili fossili.

Questa può anche essere una soluzione per navi o aeroplani.

Tuttavia, per motivi di efficienza energetica, è meglio caricare l'elettricità verde direttamente nella batteria. La conversione dell'elettricità verde in e-Fuel è un processo che riduce l'efficienza energetica".