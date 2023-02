JD Power, qualità auto migliora ma non l'infotainment

L'ultima edizione dello studio JD Power Vehicle Dependability sulle auto immatricolate nel 2020, al di là delle classifiche con Lexus che torna ad occupare il primo posto e Kia che ha assunto il ruolo guida tra i marchi generalisti, svela una preoccupante realtà.

Nonostante un aumento globale della qualità delle auto valutata dopo tre anni di anzianità - con l'indice PP100, cioè problemi per 100 veicoli che è sceso a 186 contro i 191 dell'edizione precedente - lo studio di JD Power evidenzia che le Case automobilistiche continuano a lottare con l'affidabilità delle funzionalità tecnologiche digitali, in particolare il riconoscimento vocale e l'integrazione di Apple CarPlay e Android Auto.

"L'industria continua a migliorare anno dopo anno in termini di affidabilità - ha dichiarato Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico di JD Power in un'intervista esclusiva con TheDetroitBureau.com - Ma l'infotainment è ancora l'area più problematica, con alcuni di questi problemi che stanno peggiorando".

Restrigendo la valutazione della qualità appunto ai sistemi di infotainment, questi sono stati tra i maggiori difetti segnalati dai proprietari, con un indice PP100 pari a 49,9 quasi il doppio dei problemi della categoria successiva, la carrozzeria. I sistemi di riconoscimento vocale hanno generato il maggiore elenco di reclami, seguiti da Apple CarPlay e Android Auto che funzionano male.

"È probabile che i problemi di connettività con CarPlay e Android Auto - ha detto Hanley - diventino l'area più problematica negli anni a venire, soprattutto a fronte del miglioramento dei sistemi di riconoscimento vocale". Lo studio di JD Power ha anche registrato numerose lamentele sulle tecnologie avanzate di assistenza alla guida (Adas) che stanno diventando sempre più comuni e popolari.

Questo ha posto seri problemi a Tesla - segnala il sito TheDetroitBureau.com - sotto forma dei sistemi Autopilot e Full Self-Driving di Tesla. "I clienti li usano molto ma stanno riscontrando molti problemi" ha ribadito Hanley.

Ciò si riflette nelle crescenti preoccupazioni sull'affidabilità e la sicurezza della tecnologia di guida semi-autonoma di Tesla. La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) è nel bel mezzo di un'indagine che potrebbe portare al richiamo di oltre 800mila auto Tesla. Lo studio di JD Power rivela che le elettriche Tesla sono state criticate dai proprietari anche per una serie di problemi alla carrozzeria tra cui cigolii e rumori del corpo vettura. Dei 14 marchi nella categoria del lusso "Tesla sarebbe arrivata all'undicesimo posto - ha detto Hanley - se fosse stata valutata ufficialmente", cosa che non avviene perché la Casa automobilistica non dà accesso ai dati del proprietario in un certo numero di Stati.

Tornando alla classifica il crossover C-HR 2020 di Toyota è stato valutato come modello più affidabile alla pari con Lexus RX. Proprio Lexus è stato il marchio con il migliore punteggio (PP100 pari a 133) sia tra quelli di lusso e nella classifica generale. Seconda la coreana Genesis (PP100 pari a 144) e al terzo posto la Kia, il marchio con il punteggio più alto nella categoria mainstream. All'estremo opposto, Land Rover è rimasta indietro con un punteggio di 233. Lincoln ha fatto solo leggermente meglio, a 259, con Audi terzultima a 252. Se fosse stata valutata, Tesla avrebbe avuto un punteggio di 242 problemi per 100 veicoli.

La classifica delle Compact Car è guidata dalla Kia Forte e un altro modello del brand sudcoreano, la Optima, è risultata vittoriosa nelle Midsized Car. Bmw Serie 4 ha invece conquistato il primo posto nelle Compact Premium Car e la Mini Cooper tra le Compact Sporty Car.

Il successo di Kia è stato completato dl primo posto di Sportage nella classifica Compact Suv, mentre Lexus NX ha vinto nei Compact Premium Suv e Lexus RX nei Midsized Premium Suv. La citata Toyota C-HR è salita sul gradino più alto del podio tra le Small Suv con Toyota prima anche fra gli Upper Midsize Suv.

Infine Bmw X2 vincitrice fra gli Small Suv e Bmw X5 fra gli Upper Midsize Premium Suv. Due primi posti per l'industria Usa tra i Large Suv (Chevrolet Tahoe) e i Midsize Suv (Chevolet Blazer).

Diversi produttori sono riusciti a fare progressi significativi. Nissan è balzata all'ottavo posto tra i 31 marchi inclusi nella classifica VDS 2023 dopo essere arrivato 20esimo l'anno scorso. Ram di Stellantis è balzato da un ultimo 31esimo posto al 16esimo.