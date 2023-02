Volvo Trucks allarga gli orizzonti dopo 2022 record

Bilancio 2022 in positivo per Volvo Trucks che nel corso dei dodici mesi ha consegnato un numero record di camion ai suoi clienti e aumentato la sua quota di mercato in 41 paesi.

Nel 2022 Volvo Trucks ha realizzato la miglior performance della sua storia e, a livello globale, ha consegnato 145.195 camion con un aumento del 19% rispetto al 2021, quando erano stati consegnati 122.525 camion. Volvo Trucks ha incrementato la sua quota di mercato nel segmento dei camion pesanti in 41 paesi di tutto il mondo.

"Abbiamo avuto un anno fantastico - ha commentato Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks - tenendo in considerazione l'incertezza dei tempi in cui viviamo. Nonostante le difficoltà alle catene di approvvigionamento e le perturbazioni della produzione, siamo riusciti a incrementare in maniera significativa i nostri volumi e a consegnare i camion ai nostri clienti, in modo che possano continuare a crescere e a espandere le loro attività. Per questo dobbiamo ringraziare la nostra stretta collaborazione con i fornitori e il duro lavoro all'interno della nostra organizzazione e presso i nostri concessionari".

In Europa, Volvo Trucks ha raggiunto una quota di mercato del 18,2%, ovvero la sua più alta di sempre. L'azienda ha incrementato le sue quote di mercato in Nord America e in Australia, rispettivamente al 10,8% e al 17,0%. In Brasile, Volvo Trucks ha raggiunto una quota del 24,6%, diventando così per la prima volta in assoluto leader del mercato.

"Nel corso dell'anno - ha spiegato ancora Alm - abbiamo lanciato con successo nuovi prodotti e servizi e abbiamo anche venduto i nostri veicoli a molti nuovi clienti. I feedback ricevuti indicano che i nostri clienti apprezzano davvero l'elevata qualità dei nostri camion e i bassi consumi di carburante, oltre al supporto rapido e professionale offerto dalla nostra vasta rete di concessionari".

Volvo Trucks ha anche iniziato la produzione in serie di camion elettrici pesanti nel 2022 e le consegne mostrano ora una tendenza positiva e in crescita. Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia sono ad oggi i mercati principali per i camion elettrici Volvo.