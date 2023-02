Alfa Romeo Tonale 48V Hybrid, vera esperienza elettrificata

Quello denominato Ti, come nell'iconica antenata Giulietta del 1957, è uno dei quattro allestimenti che Alfa Romeo ha scelto per la gamma del nuovo C-suv Tonale. Con Super, Sprint e Veloce la sigla Ti (in origine Turismo Internazionale) serve a caratterizzare una logica di offerta semplice e coerente con le esistenti Giulia e Stelvio.

Ciascuna di queste varianti di Tonale soddisfa con una caratterizzazione ben definita e necessità dei clienti più esigenti. in particolare l'allestimento Ti, il più elegante e distintivo, costituisce la scelta più adatta per coloro che cercano in un modello moderno e funzionale come il nuovo C-suv Alfa Romeo anche un'auto di immagine e che si faccia ammirare sia in movimento che parcheggiata nei luoghi più belli del Paese. Il sistema ibrido 48V hybrid Vgt di Tonale - progettato per esaltare il Dna del marchio prestazioni ed efficienza ai massimi livelli - rappresenta lo stato dell'arte nella gamma dei propulsori del C-suv Alfa Romeo ed è perfettamente in sintonia con il progetto di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo.

Tonale Hybrid offre due livelli di potenza, 130 e 160 Cv, trazione anteriore e la nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico P2 48V da 15 kW e un coppia di 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) che si aggiunge a quella erogata dal motore ICE.

Grazie alle numerose EV capabilities Tonale è in grado di offrire un'autentica esperienza di guida elettrificata, come quella che è garantita dall'unità elettrica a 48 Volt che può fornire motricità alle ruote anche quando il propulsore ICE è spento.

Una soluzione tecnica questa che premette di muoversi in modalità elettrica in tutte le situazioni (come nelle manovre di partenza o di parcheggio e in fase di veleggio) in cui bastano fino a 15 kW per procedere in modalità 100 elettrica. Per massimizzare le prestazioni e le efficienza di Tonale Hybrid, è stata scelta una batteria 48 Volt agli ioni di litio di seconda generazione che è molto performante. Grazie all'elevata potenza (fino a 22 kW) è possibile alimentare al meglio il motore elettrico di trazione, unendo a questa prerogativa i vantaggi di una capacità di 0,8 kWh che è più che doppia rispetto alle batterie comunemente impiegate nei sistemi ibridi BSG.

Questa batteria ha un volume di circa 11 litri ed è quindi molto compatta. Inoltre non impatta sullo spazio utilizzabile del bagagliaio perché è installata sotto il tunnel centrale, tra i sedili anteriori. Unl sistema dual voltage con convertitore DC/DC da 48 a 12 Volt gestisce l'interfaccia con l'architettura elettrica del veicolo. Grazie a queste tecnologie Tonale 48 V Hybrid VGT offre performance tipiche di una sportiva a benzina, enfatizzate nella prontezza di risposta dall'immediatezza del motore elettrico, con vigorose accelerazioni caratterizzate dall'allungo corposo e costante fino al limitatore, mentre i consumi sono paragonabili a quelli di un diesel.

Progettato per ottimizzare l'efficienza termodinamica e di conseguenza il consumo di carburante, il nuovo propulsore turbo a 4 cilindri è caratterizzato da un elevato rapporto di compressione (12,5:1) e da una nuova testata con camera di combustione compatta, doppio variatore di fase e condotti di aspirazione specifici ad alta turbolenza.

Come avviene nei motori ibridi più efficienti, è stato scelto il funzionamento secondo il ciclo Miller a cui si aggiunge il sistema d'iniezione diretta ad alta pressione che tocca 350 bar. ll belt starter generator montato sul motore della Tonale 48 V Hybrid VGT assicura transizioni rapide e silenziose in fase di riaccensione. Infine, grazie all'Intelligent Brake System che ottimizza la funzionalità autorecharge potenzia la frenata rigenerativa mista massimizzando il recupero dell'energia cinetica in fase di decelerazione.

Altre soluzioni tecniche esclusive offrono una vera esperienza di guida elettrificata. E' il cos del sistema Silent Start che permette di avviare il veicolo e ripartire silenziosamente, sfruttando la modalità EV e senza l'accensione del motore a benzina.

Ma anche dell'Energy Recovery per ridurre lo spreco di energia in fase di decelerazione (e-Coasting) e di frenata (Regenerative Braking). Infine con il Boost & Load point shift (un vero e proprio e-Boosting) è possibile incrementare temporaneamente la coppia alle ruote con il motore elettrico che supporta il propulsore a benzina; inoltre calibrando la coppia (motrice o frenante) erogata dal motore elettrico, è possibile ottimizzare il punto di funzionamento del propulsore a benzina.