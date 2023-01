Citroen C5 X Plug-in Hybrid, ideale per addormentare bambini

Alzi la mano il genitore che non ha mai sfruttato il 'trucco' di far fare un giretto in auto, comodamente seduto nel seggiolino di sicurezza, ai bambini più piccoli per farli addormentare.

Una ricerca condotta nel Regno Unito su 2.000 automobilisti che hanno neonati o bambini di età inferiore ai cinque anni, svela ora che i modelli ibridi ed elettrici sono i più efficaci per aiutare al far dormire i passeggeri più piccoli. E questa prerogativa viene enfatizzata da un modello come Citroen C5 X Plug-in Hybrid è sinonimo di confort a bordo.

La confortevole temperatura dell'abitacolo, un comodo seggiolino per bambini e una guida fluida sono tra i fattori più importanti che aiutano un bambino a dormire in auto, per aiutare nella operazione 'nanna' a cui ricorre il 44% degli intervistati.

Il 96% dei genitori che afferma che il proprio figlio si addormenta in genere in 30 minuti o meno. I fattori principali che vengono ritenuti più utili nell'aiutare neonati e bambini piccoli ad addormentarsi sono stati i movimenti delicati del veicolo su strada (46%), una temperatura confortevole all'interno dell'auto (41%) e una confortevole seggiolino di sicurezza (40%).

Più di un terzo dei genitori (34%) dichiara poi che una guida fluida sia il fattore più importante per aiutare il proprio figlio ad addormentarsi. Ed è in questo che C5 X Plug-in Hybrid si dimostra imbattibile.

. Le tecnologie Advanced Comfort di Citroen assicurano un'esperienza rilassante per tutti a bordo, ulteriormente rafforzata dalla serenità di ë-Comfort che è presente in questo come in tutti gli altri modelli elettrificati del marchio. In particolare l'Advanced Comfort Suspension - un'esclusiva del marchio Citroen - utilizza i Progressive Hydraulic Cushions per assorbire le irregolarità della strada, garantendo a tutti una guida serena e confortevole.

Nuova C5 X Plug-in Hybrid combina un motore a benzina da 180 Cv con un motore elettrico da 80 kW per un totale di 225 Cv offrendo ai guidatori fino a 55 km (Wltp) di autonomia completamente elettrica, più che sufficiente per far accomodare - con una marcia silenziosa ed esente da 'strappi' - nelle braccia di Morfeo il più agitato dei bambini.