Ces 2023, tra auto connesse e metaverso

La più grande fiera tecnologica al mondo, il Consumer Electronic Show di Las Vegas, torna in presenza dal 5 all'8 gennaio. Dopo le restrizioni dello scorso anno, e nonostante il timore di una risalita dei contagi da Covid per la situazione in Cina, il Ces 2023 rispolvera i padiglioni ricchi di novità e innovazioni di prodotti e servizi.

Il trend di maggiore interesse è il metaverso. Se realtà virtuale e aumentata sono le due piattaforme alla base della parola più in voga degli ultimi mesi, è sulla seconda tecnologia che le aziende punteranno di più. Occhiali alla moda, versatili e poco appariscenti promettono di fruire di contenuti digitali senza isolarsi dal mondo.

Non è un caso se Andrew Bosworth, il responsabile tecnico dei Reality Labs di Meta, abbia di recente raccontato i piani del gruppo guidato da Mark Zuckerberg per il 2023, "dimenticando" di citare metaverso e realtà virtuale e concentrandosi prettamente sulla realtà aumentata. Magic Leap, Qualcomm e Vuzix sono tre delle compagnie che potrebbero svelare i loro prototipi di occhiali connessi al Ces, mentre è attesa da parte della taiwanese Htc la presentazione di un visore di realtà virtuale concorrente dei Meta Quest Pro e dedicato al mondo dei videogame e applicazioni che richiedono maggiore potenza, tra cui quelle destinate al lavoro. Altro tema da tenere d'occhio è l'automotive. Confermata la presenza non solo di produttori di veicoli ma anche di aziende specializzate nella realizzazione di stazioni di ricarica elettriche, come Blink Charging. La volontà è quella di allargare il mercato per dare agli utenti un maggiore ventaglio di scelta nell'acquisto di un'auto così come nella sua gestione, in tempi in cui il costo dell'elettricità assume un ruolo importante nel budget domestico. Parlando di veicoli, Stellantis mostrerà il concept Ram 1500 Revolution Ev in vista del debutto nel 2024 e Sony Honda Mobility toglierà il velo alla prima automobile con a bordo un sistema di intrattenimento dotato di PlayStation 5. Le evoluzioni dei sistemi di guida autonoma e di sicurezza faranno da collante tra le tante novità

. Non mancheranno le startup tra cui VinFast, azienda vietnamita di veicoli elettrici, e la canadese Project Arrow, al debutto nel settore della mobilità smart. E saranno ben 51 le startup italiane in mostra a Las Vegas, all'interno dell'Italian Pavilion di Ita, Italian Trade Agency. Durante il Ces il padiglione ospiterà panel di approfondimento, la presentazione di tutte le startup e un momento dedicato al programma Horizon Europe. Infine, l'European Innovation Night e l'Italian Investor Night, un'occasione per le realtà italiane di farsi conoscere dagli investitori internazionali. Un filone in risalita è quello della casa connessa. Solo qualche settimana fa, ha cominciato a prendere piede anche in Italia lo standard Matter, supportato da Amazon, Apple e Google. Si tratta di un modo per ridurre la complessità dei protocolli dei gadget casalinghi, creando oggetti che, pur provenienti da marchi differenti, parlino un linguaggio comune, così da essere gestiti a piacere da Alexa, Siri e Assistente Google. In arrivo tanti prodotti, dai termostati alle videocamere e serrature intelligenti, per rendere la vita in casa più confortevole, versatile e a portata di smartphone.