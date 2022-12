Bosch Tech Compass 2023: la tecnologia può aiutare il clima

Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, ha presentato un sondaggio a pochi giorni dall'apertura del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas per fare il punto sulla crisi energetica e il cambiamento climatico e, soprattutto, sulla possibilità di soddisfare la domanda di energia sostenibile a un prezzo accessibile.

Le conclusioni a cui è arrivato il sondaggio Bosch Tech Compass 2023 rappresentativo di sette Paesi è che, per la maggior parte delle persone, la tecnologia è fondamentale nella lotta al cambiamento climatico. Gli intervistati in 7 Paesi da Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH (Gim) concordano ampiamente sul potenziale economico delle soluzioni e dei prodotti sostenibili.

In generale l' 82% dei intervistati ritiene che un'azienda avrà successo economico in futur quanto più si impegnerà sul fronte delle tecnologie sostenibili. Una opinione è più diffusa in Brasile e in India (87% in entrambi i Paesi) e meno prevalente negli Stati Uniti (73%).

Per quanto riguarda l'impegno delle imprese verso l'azione per il clima, il sondaggio suggerisce che c'è ancora spazio per il miglioramento: più della metà delle persone coinvolte (58%) ritiene che oggi solo una minoranza delle aziende è seriamente impegnata per la sostenibilità.

"Contrastare il cambiamento climatico - ha detto ha spiegato Stefan Hartung, presidente del board of management di Bosch - è la più grande sfida della nostra epoca. Le persone si aspettano che le aziende forniscano soluzioni tecniche a questi problemi.

Bosch affronta questa sfida ed è fortemente Per ciò che riguarda le energie rinnovabili, molte persone sono ancora riluttanti ad abbandonare completamente le centrali nucleari e i carburanti fossili, come il gas e il petrolio, per generare energia. Il 62% degli intervistati è a favore della promozione dell'energia solare, mentre il 44% auspica più impegno per promuovere le tecnologie eoliche. Le opinioni variano in base al Paese.

In Cina (36%) e Francia (31%) il sostegno all'energia nucleare è ancora relativamente forte (23% a livello globale).

Le persone negli Stati Uniti (petrolio: 21%, gas: 24%) e in India (petrolio: 22%, gas: 23%) rimangono significativamente più propense alle tecnologie basate su petrolio e gas rispetto ad altri Paesi (dati globali: petrolio 14%, gas: 15%).

Al contrario trovano poco consenso In Germania energia nucleare (13%) e carburanti fossili (petrolio: 4%, gas: 8%) e molti tedeschi rifiutano l'energia fossile a favore della diffusione dell'energia solare ed eolica (solare: 63%, eolica: 50%) oltre che dell'idrogeno (51%).

Il sondaggio Tech Compass mostra che, in un mondo segnato dalle incertezze, la fiducia nella tecnologia è aumentata rispetto all'anno precedente. A livello mondiale, il 75% degli intervistati oggi pensa che il progresso tecnologico possa migliorare le condizioni di vita delle persone e del pianeta (2022: 72%). Inoltre, l'83% degli intervistati ritiene che la tecnologia sia la chiave per combattere il cambiamento climatico (2022: 76%).

"La digitalizzazione può svolgere un ruolo speciale nella sostenibilità - ha affermato Hartung - Investiamo nello sviluppo e nell'ampliamento di nuove e promettenti tecnologie, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla mobilità e all'Industry 4.0".