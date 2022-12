Meno consumo di carburante per i veicoli Volvo Trucks

In occasione di un nuovo test indipendente effettuato in Germania con veicoli Volvo Trucks, il modello FH recentemente aggiornato con I-Save ha ridotto i consumi di quasi il diciotto per cento in meno di carburante, rispetto allo stesso test di quattro anni fa.

La prova, effettuata di recente dalla rivista indipendente tedesca Trucker, ha visto sottoposto il protagonista il camion Volvo FH 460 da 32 tonnellate con I-Save, guidato su un percorso di 343 km di strade pubbliche, tra cui una varietà di autostrade, percorsi collinari e strade più strette. Se confrontato con lo stesso test fatto nel 2018, prima che Volvo introducesse il pacchetto di risparmio di carburante I-Save, il collaudato Volvo FH 460 con I-Save ha ottenuto una riduzione del 18% del consumo combinato di diesel e AdBlue, utilizzando una media di soli 21,48 L/100km.

"Gli effetti del pacchetto I-Save che utilizza miglioramenti avanzati nel motore turbo compound, nuovo software più intelligente e aerodinamica raffinata - ha commentato Helena Alsiö, Vice President Powertrain Product Management di Volvo Trucks - si sommano per dare un consumo del carburante molto efficiente. Questo test indipendente è un'ulteriore prova dell'impatto positivo che I-Save ha sul consumo di carburante".