Bring a Trailer: verso record transazioni per 1,3 miliardi

A fine anno Bring a Trailer (BaT) Il sito Usa specializzato in auto d'epoca e da collezione potrebbe raggiungere il volume record di 1,3 miliardi di dollari in transazioni fra privati. Una dimostrazione non solo del successo di questa piattaforma di 'interscambio' nata nel 2007 ma anche del fatto che il settore sta vivendo globalmente un vero boom, visto che per BaT il 2021 si era chiuso a quota 829 milioni di dollari.

L'organizzazione di Bring a Trailer - che significa letteralmente 'Porta solo il rimorchio' perché svolge tutte le tipiche attività dei collezionisti, dalla promozione alle procedure di vendita, dai controlli dei veicoli alle assicurazioni - può contare su oltre 700 vendite di singole auto ogni settimana e su una base di 880mila utilizzatori attivi e 389mila partecipanti alle aste.

Fondato nel 2007 da Randy Nonnenberg e Gentry Underwood, Bring a Trailer ha nei bassi ricarichi la sua arma vincente: la provvigione sulla vendita è del 5% ma con un tetto massimo di 5.000 dollri, cosa questa che invoglia anche i venditori e gli acquirenti di modelli di costo molto elevato.

Pur non avendo il prestigio di Case d'asta del calibro di RM Sotheby's o di Gooding & Company yet, BaT ha visto transitare nel suo sito fra gennaio e novembre 'gioielli' come la Ferrari LaFerrari Aperta del 2017 che è passata di mano per 5,6 milioni di dollari in maggio, come la Bugatti Chiron Pur Sport del 2021 che ha raggiunto i 4,4 milioni e la Mercedes-Benz 680 S Sport/4 del 1927 arrivata a 2,2 milioni. .