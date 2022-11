Auto: IndustriAll Europe, 35% posti minacciati dall'elettrico

Nell'automotive "il 35% dei posti di lavoro è minacciato dall'elettrico"; per affrontare la transizione "abbiamo bisogno di una strategia industriale europea per mantenere e creare buoni posti di lavoro, decarbonizzando al contempo il settore". Lo afferma Luc Triangle, segretario generale IndustriAll Europe, intervenendo alla riunione straordinaria allargata del Comitato Automotive del sindacato europeo, organizzata da Fim, Fiom, Uilm e da IndustriAll Europe, sul futuro dell'industria automobilistica.

"L'industria automobilistica sta attraversando una trasformazione senza precedenti. La perdita di posti di lavoro su larga scala, l'aumento della pressione sui lavoratori rimasti e i danni sociali saranno inevitabili se l'elettrificazione e l'automazione del settore continueranno a essere lasciate alle sole forze del mercato", aggiunge.

Secondo il sindacalista, "abbiamo bisogno di investimenti per trasformare gli impianti esistenti e sviluppare le catene di fornitura necessarie per produrre i veicoli di cui abbiamo bisogno in Europa e nel mondo per affrontare l'urgenza climatica. Per garantire una transizione equa e mantenere i lavoratori a bordo in questa rivoluzione industriale, dobbiamo avere strategie negoziate che anticipino meglio i cambiamenti in corso".