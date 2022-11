Volkswagen non riduce abbastanza produzione motori termici

I piani di decarbonizzazione di Volkswagen con la progressiva riduzione della produzione di motori termici sono incompatibili con l'obiettivo di restare entro un limite di 1,5 gradi di riscaldamento della Terra. Lo afferma uno studio redatto dall'esperto Stefan Bratzel, direttore del Center of Automotive Management GmbH & Co.

L'analisi - si legge su automobilwoche.de che ha riportato la notizia - ha calcolato quante auto a combustione possono ancora essere vendute in tutto il mondo per rimanere entro il limite di 1,5 gradi per la CO2 e, in una seconda fase, questo numero è stato suddiviso sui quattro principali produttori Toyota, Volkswagen, Hyundai/Kia e General Motors e i loro piani di vendita per modelli Ice.

Secondo lo studio redatto da Stefan Bratzel, Toyota ha ottenuto il peggiore risultato, superando del 184% il budget disponibile per i motori a combustione. All'lnterno del gruppo dei quattro produttori Volkswagen ha registrato le vendite di auto elettriche più alte nel 2021 (ottenendo quindi la migliore posizione di partenza) ma secondo lo studio di Stefan Bratzel la pressione è di aumentare la sua quota di auto elettriche in modo relativamente lento.

Di conseguenza, le vendite di motori a combustione pianificate dal Gruppo Volkswagen hanno superato il numero di propulsori termici ancora compatibili con la limitazione di 1,5 gradi di almeno due volte (dal 100 al 136%).