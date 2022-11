Audi Q8 e-Tron, tutte le novità high tech nascoste

Tutta (o quasi) nuova nel look, Audi Q8 e-Tron raccoglie l'eredità del primo suv elettrico dei Quattro Anelli, l'e-Tron del 2018, portando sul mercato - e quindi nella competizione in questo segmento oggi ampiamente presidiato - molte novità nascoste nel senso che sono celate dalla carrozzieria e nell'abitacolo.

E' il caso delle batterie: nuova Audi Q8 e-Tron viene proposta con due 'taglie' di accumulatori, uno con capacità netta di 89 kWh (95 lordi) e uno che è riservata alle versioni più potenti Q8 55 e-Tron e SQ8 e-Tron che ha 106 kWh netti (114 lordi). Grazie a miglioramenti nel sistema di gestione della batteria, con una stazione di ricarica ad elevata potenza Audi Q8 50 e-Tron permette di sfruttare al massimo 150 kW mentre Q8 55 e-Tron e SQ8 e-Tron arrivano a 170 kW. Con quest'ultima batteria bastano 31 minuti per passare dal 10 all'80% di carica, valore che corrisponde a un'autonomia di 420 chiilometri.

Con una presa di ricarica CA o in una wallbox Audi Q8 e-Tron sopporta fino a 11 kW ma in opzione è possibile ottenere una potenza di ricarica CA fino a 22 kW. In condizioni ideali, con 11 kW la ricarica completa si ottiene in circa 9 ore e 15 minuti e con 22 kW in circa 4 ore e 45 minuti. Questi tempi con la batteria più grande salgono rispettivamente a di circa 11 ore e 30 minuti (11 kW) e 6 ore (22 kW).

Audi ha migliorato che l'esperienza utente nella ricarica: Q8 e-Tron viene fornita di serie con la funzione Plug & Charge che permette - nelle stazioni di ricarica compatibili l'autorizzazione automatica all'inserimento del cavo e l'attivazione del processo di ricarica. Tutto avviene automaticamente.compresi pagamento e fatturazione. A livello di componentistica 'nascosta' Q8 e-Tron propone un motore per l'asse posteriore rivisto (Invece di 12 bobine che generano il campo elettromagnetico, ora ce ne sono 14 e di conseguenza viene generato un campo magnetico più forte a parità di elettricità) cosa che a sua volta consente una coppia maggiore.

Nel modello S della gamma e-Tron, Audi ha inoltre utilizzato per la prima volta il concetto dei tre motori con un'unità da 124 kW sull'asse anteriore e due unità da 98 kW ciascuna che azionano separatamente ogni singola ruota posteriore con un aumento della potenza fino a 370 kW.

In questa configurazione la coppia motrice può essere distribuita su entrambi i motori elettrici posterior in una frazione di secondo. Per ottenere un perfetto equilibrio tra confort e sportività la nuova Audi Q8 e-Tron è dotata di serie di sospensioni pneumatiche con assorbimento degli urti controllato e regolazione dell'altezza (può essere variata per un totale di 76 millimetri) Per ottimizzare la dinamica laterale è stata regolata la messa a punto della molla pneumatica. Inoltre, il suo controllo elettronico della stabilità (ESC) consentirà una manovrabilità ancora maggiore in futuro, soprattutto nelle curve strette. Audi Q8 e-Tron gestisce il tutto con una agilità superiore rispetto al modello precedente grazie allo sterzo progressivo rivisto.

Il rapporto del sistema è stato modificato in modo che le risposte siano molto più rapide, anche quando si effettuano movimenti di sterzo delicati. L'effetto del rapporto di sterzata diretta è supportato da cuscinetti delle sospensioni più rigidi sull'asse anteriore. I movimenti dello sterzo vengono così trasmessi alle ruote in modo più diretto e anche il feedback delle reazioni al volante viene migliorato.

Tutti i sistemi di controllo del telaio sono stati regolati, ma rimangono bilanciati e perfettamente sintonizzati, fedeli al Dna Audi come - del resto - è avvenuto per i circa 40 sistemi di assistenza alla guida. A seconda delle versioni fino a cinque sensori radar, cinque telecamere e 12 sensori a ultrasuoni forniscono informazioni ambientali che vengono poi analizzate dall'unità di controllo centrale dell'assistenza alla guida.