Bosch Connected World, software aiuto per carbon neutrality

Parte da Berlino la strada per raggiungere la sostenibilità cercando di sfruttare in modo equilibrato e socialmente accettabile ciò che ci viene offerto dall'innovazione tecnologica. Al Bosch Connected World che si è aperto oggi nella capitale tedesca. il Ceo del Gruppo Stefan Hartung nel corso dell'evento ha fatto l'esempio della nuova startup Bosch Decarbonize Industries, dove si stanno sviluppando soluzioni software che aiutano le imprese industriali a raggiungere la carbon neutrality.

La soluzione sarà una piattaforma, sviluppata congiuntamente da Bosch e dal fornitore di energia Ewe AG, che attingerà ai dati attuali del mercato energetico, alla legislazione e ad altre fonti per mostrare alle aziende il percorso ottimale verso una maggiore sostenibilità.

Se cambiano i parametri come le sovvenzioni statali o i prezzi dell'energia, le misure proposte vengono automaticamente adeguate. Di fatto, la tabella di marcia per un futuro più sostenibile è a portata di mouse.