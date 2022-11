Mercedes-Benz resta all'ottavo posto nei Best Global Brands

Con una valutazione del brand che è aumentata del 10% ed ha raggiunto i 56,103 miliardi di dollari, Mercedes-Benz rimane per il settimo anno consecutivo l'unica azienda europea e l'unico marchio di lusso del settore automobilistico all'interno della Top 10 dei 100 Best Global Brands che dal 1999 viene redatta dalla società di consulenza statunitense Interbrand.

Nella Top 10 edizione 2022 la Casa della Stella a Tre Punte è preceduta da Apple (prima con 482,215 miliardi), da Microsoft (seconda con 278,288) e da Amazon (terza con 274,819). Seguono Google (251,751), Samsung (87,689), Toyota (59,757) e Coca Cola (57,535), L'ottavo posto di Mercedes-Benz la posiziona davanti a Disney (50,325) e Nike (50,289), Le Case automobilistiche meglio piazzate alle spalle della Stella a Tre Punte sono Tesla che è dodicesima (48,002) e Bmw tredicesima (46,331).

Lo studio Best Global Brands 2022 di Interbrand sottolinea il successo della transizione dell'azienda verso un futuro elettrico, guidato dal software e mirato al luxury per cogliere costantemente opportunità di crescita e redditività.

Mercedes-Benz mira a costruire le auto più desiderabili del mondo e ad assumere la posizione di leadership nella propulsione elettrica e nel software per veicoli.

Per ottenere un posizionamento del marchio strutturalmente più elevato, il portafoglio di modelli sarà riallineato, come annunciato dalla società nel maggio 2022. La decisione strategica di diventare completamente elettrici in tutti i segmenti entro il 2030 - condizioni di mercato permettendo - e l'ambizione di essere CO2 neutrali entro il 2039 ulteriormente rafforzare il rapporto tra lusso e sostenibilità.

"Il mantenimento della posizione di Mercedes-Benz all'ottavo posto, così come la crescita a doppia cifra del valore del marchio a oltre 56 miliardi di dollari - ha commentato Bettina Fetzer, vice president communications and marketing di Mercedes Benz AG - conferma la nostra direzione strategica. Si tratta di definire il lusso sostenibile del futuro, per mettere i nostri clienti ancora di più al centro di tutto facciamo e rendere ogni punto di contatto con il nostro marchio un'esperienza unica.

Sono orgogliosa che il lavoro di tutto il nostro team per il marchio stia dando i suoi frutti e si rifletta in questo grande risultato".

La comunicazione e le vendite si concentreranno sempre più sui bisogni e sui desideri dei clienti. Mercedes-Benz presta grande attenzione a raggiungere i suoi potenziali clienti e gruppi target direttamente nel proprio ambiente e inserirsi in esso in modo autentico e credibile con esperienze di marca uniche e individuali. Per fare questo l'azienda si sta aprendo a collaborazioni con personalità e brand di vari settori, dalla tecnologia alla moda, dalla musica, al cinema e allo sport.