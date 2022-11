Volkswagen AG, al 2027 zero CO2 attività calcolo data center

Volkswagen AG punta a rendere climaticamente neutri il bilancio della propria attività nei data center entro il 2027. Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo ha ampliato le proprie capacità di calcolo presso Green Mountain, un operatore norvegese il cui centro dati è caratterizzato da emissioni zero di CO2.

La collaborazione con Green Mountain è iniziata nel giugno 2019, quando Volkswagen AG - che opera attraverso 6 data center in tutto il mondo, di cui tre a Wolfsburg, due in Norvegia e uno a Singapore - ha avviato sue operazioni di calcolo presso il sito RJU1-Rjukan di Green Mountain a Telemark, Norvegia.

L'obiettivo era quello di esternalizzare progetti di calcolo ad alte prestazioni non critici dal punto di vista temporale (come le simulazioni di crash test) per liberare capacità nei data center del Gruppo presso la sede centrale che erano invece necessarie per le attività critiche. Con l'ultima espansione di Volkswagen AG al data center SVG1-Rennesøy di Green Mountain, un quarto del fabbisogno globale di potenza di calcolo del Gruppo funzionerà a emissioni zero.

Questo corrisponde a risparmio annuale di CO2 di 10mila tonnellate. Hauke Stars, membro del board di Volkswagen AG con responsabilità per IT e digitalization, ha spiegato: “l'IT verde è un argomento chiave della nostra agenda environmental, social and governance. Essendo i nostri data center i maggiori contributore di emissioni di carbonio nell’area IT, ampliando il nostro la capacità di calcolo di Green Mountain abbiamo ora a disposizione una forte leva per rendere le operazioni di calcolo a zero emissioni entro il 2027”.

Situato in Norvegia in una valle dove le basse temperature si sommano - a livello di vantaggi per la gestione dei data center - con la presenza di 6 centrali idroelettriche, il sito RJU1-Rjukan di Green Mountain ha una struttura modulare e ha una capacità complessiva attuale di 7,5 MW suddivisa in quattro edifici, con la possibilità di crescere fino a 35 MW.