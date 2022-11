Kia protegge i suoi clienti con le promesse sull'elettrico

L'approccio di Kia nei confronti dei propri clienti che decidono di passare già oggi alla mobilità 100% elettrica è davvero apprezzabile. Questo perché tutto è basato su una assoluta trasparenza, sul chiarimento dei dubbi e sulla soluzione degli eventuali problemi che dovessero verificarsi nell'acquisto e nell'utilizzo del nuovo veicolo, fasi che sono completamente diverse rispetto al normale vissuto di un automobilista. Lo fa con una vera e propria 'promessa' che compare nel sito di Kia Italia e che sintetizza con grande chiarezza gli impegni nei confronti del cliente Bev. E' il caso delle garanzie, che come per tutti gli altri modelli della Casa sudcoreana hanno una durata di 7 anni. "Promettiamo una lunga vita al tuo veicolo elettrico Kia - si legge nel sito - Ogni componente è progettato e fabbricato secondo gli alti standard qualitativi applicati anche ai nostri modelli termici. E poiché la batteria è un elemento fondamentale delle auto elettriche, le nostre batterie in alta tensione sono resistenti e di lunga durata. In caso di danni nei primi 7 anni avrai diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita".

L'impegno di Kia rfiguarda, però, anche il rapporto con il mondo dei servizi digitali, quelli che vengono chiamati Kia Connect. " Promettiamo di portarti nel futuro della mobilità.

Con i servizi Internet e l'app di Kia Connect sul tuo smartphone, abbinati al sistema di infotainment di bordo, hai tutto sotto controllo a partire dalle informazioni in tempo reale sul traffico consultabili sullo schermo del navigatore". E Kia ribdisce: "Potrai usufruire dei servizi Kia Connect per 7 anni. Garantito".

L'azienda s'impegna a risolvere al proprio cliente anche i problemi di ricarica. Si ribadisce che Kia "promette di darti accesso alla più vasta rete di ricarica d'Europa e a una soluzione di pagamento semplificata che utilizza un'unica carta RFID e la nuova app Kia Charge. Puoi scegliere il piano tariffario più adatto alle tue esigenze. Con Kia Charge puoi usare la stessa carta RFID in oltre 300.000 stazioni di ricarica in 29 Paesi europei.

Ma non è tutto. Con Home Charge Installation Kia va incontro alle esigenze di chi vuole ricaricare la propria auto a domicilio. "Ci impegniamo a offrire la possibilità di installazione di una stazione di ricarica privata nella vostra casa, a cura dai nostri partner autorizzati. La nostra gamma di modelli di wallbox può soddisfare ogni specifica situazione personale, fino alle più esigenti, grazie alle migliori tecnologie con contatore di energia digitale e lettore di schede RFID, garantendo una wallbox pronta per la ricarica intelligente e a predisposta per il futuro". Le promesse di Kia riguardano anche la semplificazione della gestione dell'auto elettrica attraverso un'unica fattura mensile. "Promettiamo - si afferma nel sito - di darti la massima flessibilità nella ricarica del tuo veicolo elettrico e nelle operazioni di pagamento. Con Kia Charge, usi la stessa carta RFID in tutte le stazioni di ricarica e il totale dei costi di ricarica ti viene addebitato in un'unica fattura, senza la necessità di sottoscrivere ulteriori contratti. Riceverai quindi un'unica fattura mensile per tutte le ricariche effettuate presso le colonnine pubbliche".

Infine Kia promette "di offrirti un servizio di manutenzione completo, coprendo tutti i costi con un unico pagamento forfettario. In questo importo saranno inclusi tutti gli interventi necessari per il tuo veicolo Kia: dalla revisione ai test della batteria, fino agli appuntamenti di manutenzione programmata. In questo modo non avrai spiacevoli sorprese né costi imprevisti".