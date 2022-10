Dacia: Sandero, tre generazioni di successo in Europa

Tre generazioni all'insegna del successo quelle di Dacia Sandero, che dal 2017 è l'auto più venduta in Europa ai clienti privati. Alla base della ricetta il posizionamento del prezzo, che ha conquistato gli utenti europei, ma anche un continuo lavoro sul design, che nel tempo ha acquistato in robustezza, qualità e soluzioni che piacciono ai clienti Dacia, che nel frattempo hanno permesso a Sandero di vendere 2,6 milioni di unità.

Guarda le fotoDacia Sandero



"Ai tempi della progettazione di Sandero - ha spiegato Michel Bensoussan, direttore del Programma Terza Generazione di Sandero e Logan - ho tracciato un parallelo con l'opera dello scultore rumeno Constantin Brancusi e il suo intuito per la semplicità essenziale. Nella genesi di questo veicolo bisogna restare semplici e il cliente deve trovare l'essenziale".

La storia del modello racconta che dopo il lancio di Logan nel 2004, nel 2008 Dacia decide di commercializzare un altro modello chiamato Sandero e concepito come una city car robusta, agile e alla portata di tutti. Un anno dopo veniva lanciata anche la versione Stepway, che strizzava già a suo tempo l'occhio al mondo dell'outdoor, tra proporzioni generose, altezza libera dal suolo rialzata, praticità e un prezzo accessibile.

Nel 2012 è stata la volta della seconda generazione, con nuovi equipaggiamenti di sicurezza, mentre è nel 2021 l'arrivo della terza generazione di Sandero che guadagna in attrattiva con un design più contemporaneo e rinnovati equipaggiamenti. Ed è la versione Stepway a superare tutte le aspettative. A piacere al mercato è la versatilità che la rende più pratica delle classiche city car ma meno imponente dei SUV. Ad oggi il 66% delle Sandero è venduto nella versione Stepway.

Ai primi cinque posti della classifica di commercializzazione di Sandero in Europa ci sono Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Sul fronte delle motorizzazioni più gettonate, a dominare è ad oggi il bifuel GPL ECO-G, con il 42% delle vendite.