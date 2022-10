Auto: in Italia circolano 67 veicoli ogni 100 abitanti

In Italia, secondo i dati aggiornati al 2020, sono in circolazione 67 autovetture ogni 100 abitanti; nel 2001 le auto in circolazione ogni 100 abitanti nel nostro Paese erano 57. Dal 2001 al 2020, quindi, le auto in circolazione ogni 100 abitanti in Italia sono aumentate di 10 unità. I dati derivano da un'elaborazione realizzata dall'Osservatorio Autopromotec sulla base delle informazioni rese note da Eurostat e da Acea, elaborazione che fornisce anche i dati relativi ai maggiori paesi europei.

In Germania si è passati da 54 auto ogni 100 abitanti nel 2001 a 58 nel 2020, con un aumento di 4 unità; in Francia da 47 a 57 (+10); nel Regno Unito da 43 a 54 (+11) e in Spagna da 44 a 53 (+9). Se si considera la media dei dati dei maggiori paesi europei si è passati da 49 auto ogni 100 abitanti nel 2001 a 58 nel 2020 (+9). La situazione italiana si presta dunque ad una doppia lettura: da un lato l'aumento registrato dal 2001 al 2020 risulta in linea con quanto accaduto negli altri maggiori paesi europei; dall'altro lato è il dato del 2020 a essere sostanzialmente maggiore rispetto a quello degli altri paesi presi in considerazione.

L'alto rapporto tra auto in circolazione e abitanti che caratterizza il nostro Paese ha sostanzialmente tre cause principali: la prima è l'inadeguatezza dell'offerta del servizio pubblico; la seconda è la peculiare diffusione della popolazione sul territorio, con la presenza di centri molto piccoli e case sparse, che difficilmente sono serviti da servizi di mobilità; la terza è la particolare orografia del territorio italiano, che vede al centro una catena montuosa che rende più difficoltosi gli spostamenti con mezzi pubblici e favorisce la mobilità privata.

Per ciò che riguarda il rapporto tra autovetture circolanti e popolazione nelle regioni italiane, i dati più recenti disponibili sono relativi al 2021. Da questi dati emerge che la Valle d'Aosta risulta la regione con il maggior numero di auto in circolazione, con 202 vetture ogni 100 abitanti. A seguire, al secondo posto, c'è il Trentino-Alto Adige (112). Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige risultano anche le due regioni che tra il 2001 e il 2021 hanno fatto registrare il maggior aumento delle auto in circolazione ogni 100 abitanti, con una crescita rispettivamente di 106 e 58 unità. La crescita molto alta registrata in queste regioni deriva dal fatto che le condizioni fiscali favorevoli hanno spinto le società di noleggio ad immatricolare le loro vetture in queste regioni, causando un forte aumento del parco circolante. Le regioni con il rapporto più basso sono Lombardia e Puglia, con 62 autovetture ogni 100 abitanti e Liguria (56). Per ciò che riguarda gli aumenti registrati nelle regioni italiane, si va dal +106 della Valle d'Aosta e il +58 del Trentino-Alto Adige a incrementi molto più contenuti, come il +3 della Lombardia e il +1 del Lazio.