Nissan X-Trail: un concentrato di tecnologia giapponese

X-Trail, l'ultimo Suv presentato da Nissan, nella versione a quattro ruote motrici, è l'unico veicolo, in Europa, ad essere equipaggiato con gli esclusivi sistemi e-4ORCE e e-Power. La trazione integrale e-4ORCE è stata concepita per essere abbinata a propulsori elettrificati.

La sua natura è nel nome: "e" sta per motore di trazione Nissan 100% elettrico, "4ORCE" sta ad indicare potenza e "4" la trazione integrale. Il sistema 4ORCE è composto da due motori elettrici: uno per asse. Il motore sull'asse anteriore è in grado di sviluppare 150 kW (204 Cv), quello sull'asse posteriore 100 kW (136 Cv), per un totale di 157 kW (213 Cv). A gestirli una sofisticata centralina capace di regolare forza motrice e azione frenante su ogni singola ruota. La costante ridistribuzione della coppia, il bilanciamento fra i due assi quasi perfetto, e la frenata rigenerativa, anche sul motore posteriore, garantiscono a X-Trail la massima maneggevolezza e il minimo beccheggio e rollio. Insieme a e-4ORCE, su X-Trail, ha fatto il suo debutto l'innovativo sistema di propulsione e POWER. Un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrifica. Con il sistema e-POWER, il motore elettrico è l'unico a muovere le ruote. In questo modo, alla guida si provano le stesse sensazioni tipiche di un EV: accelerazione brillante e una coppia (su X-Trail di 330 Nm) subito disponibile. L'energia elettrica necessaria alla trazione viene prodotta, a bordo della vettura, da un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri. In questo modo non è prevista la ricarica alla spina: per fare il pieno di elettroni è sufficiente riempire il serbatoio di "verde" ad un distributore di benzina. L'energia prodotta dal motore termico va all'inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o ad entrambi. Tutto viene regolato da una sofisticata unità di controllo che ottimizzata i flussi sulla base di una serie di parametri: stato di carica della batteria, condizioni di guida e richiesta di forza motrice. Viaggiando a bassa velocità, l'energia prodotta dal motore termico va in parte al motore elettrico e in parte alla batteria. Quando il motore termico si spegne e l'X-Trail procede la marcia in silenzio esattamente come un BEV (Battery Electric Vehicle). In caso di forte accelerazione o viaggiando ad alta velocità, l'energia necessaria al motore elettrico arriva sia dal motore termico che dalla batteria. Mai, in nessun caso, la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote.