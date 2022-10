Gruppo Bmw nei primi 9 mesi + 114,8% vendite auto elettriche

Nei primi nove mesi del 2022 il Gruppo Bmw ha raddoppiato le vendite di auto completamente elettriche. Con un totale di 128.196 immatricolazioni tra Bmw e Mini è stato raggiunto più del doppio rispetto al risultato di vendita di Bev nello stesso periodo dello scorso anno (+114,8%).

"La crescita dinamica dei nostri Bev riflette il modo in cui la gamma elettrica del Gruppo Bmw sta conquistando i clienti - ha affermato Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per clienti, marchi e vendite - mentre continuiamo ad andare avanti con la transizione verso l'elettromobilità. Con la nostra gamma di prodotti attraenti e sostenibili attraverso le tecnologie di trasmissione e le nostre ottime prestazioni operative, siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi di vendita per il 2022".

Dopo il primo semestre, in cui i vincoli di fornitura e la guerra in Ucraina hanno portato a un calo delle consegne, le vendite del Gruppo Bmw per il terzo trimestre sono state in linea con l'anno precedente (-0,9%), con 587.795 veicoli venduti. Tra gennaio e settembre, l'azienda ha consegnato ai clienti un totale di 1.747.889 auto Bmw, Mini e Rolls-Royce. Bmw Group ha confermato la sua previsione per l'intero anno 2022, con vendite leggermente inferiori all'anno precedente ed è sulla buona strada per raddoppiare le vendite di Bev nel 2022.

Insieme alla Bmw iX3, le due ammiraglie dell'innovazione dell'azienda i4 e iX continuano a guidare la crescita, con nuovi ordini particolarmente forti. Un ulteriore slancio proverrà dai due nuovissimi modelli completamente elettrici i7 e iX1.

Entrambi i modelli, come la versione completamente elettrica a passo lungo della Serie 3 in Cina, stanno ricevendo feedback molto positivi dai clienti. Anche la Mini Cooper SE completamente a batteria sta registrando una forte crescita e funge da pilastro importante nella gamma di modelli completamente elettrici del Gruppo Bmw.