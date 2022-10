Kia Niro, design che apre orizzonte verso futura mobilità

Kia Niro porta una ventata di cambiamento anche nel design, con una estetica esterna che è stata guidata dalla filosofia 'Opposites United' della Casa sudcoreana. Il nuovo look deciso e sbalorditivo di Niro fonde infatti l'emotivo con il razionale per creare un crossover che va oltre al contemporaneo ispira il movimento ma aprendo anche l'orizzonte verso la mobilità del futuro.

La parte frontale dell'ultima generazione Niro mostra l'evoluzione della caratteristica mascherina 'Tiger Face' di Kia. Ora tutto il muso si estende fino ai parafanghi anteriori, aumentando l'importanza dell'identità di questo modello e sposandosi perfettamente con i nuovi 'segni' della fanaleria.

Le luci di marcia diurna (DRL) angolari 'heartbeat' sottolineano il look contemporaneo e tecnologico di Niro, mentre una piastra inferiore para-motore - collocata nello scudo - e la grembialatura a contrasto, che si estende gli archi passaruota, migliora non solo l'effetto off-road ma anche la protezione del veicolo.

All'interno della gamma Niro EV si distingue dalle versioni Hev e Phev per la griglia chiusa bicolore (al centro è collocato lo sportellino per la ricarica) e l'esclusivo rivestimento laterale Steel Grey. Ha anche una griglia inferiore specifica e un trattamento del paraurti esclusivo di questa versione 100% elettrica. Sono specifici di Niro EV anche i cerchi in lega aerodinamici da 17 pollici Elemento 'forte' nel design di nuovo Niro è il trattamento del montante C nelle parte posteriore delle fiancate. Progettato accuratamente per gestire i flusso ungo i fianchi posteriori - con l'uscita dell'aria attraverso un canale nascosto che termina con le luci posteriori, riducendo al minimo la turbolenza che induce la resistenza - questa soluzione aiuta Niro a raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29.

Nella parte posteriore, spiccano i fanali posteriori Led a forma di boomerang che accentuano la linea dinamica dell'auto.

Per Niro è possibile scegliere tra nove moderni colori esterni: Cityscape Green, Clear White, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Mineral Blue, Interstellar Grey, Orange Delight, Runway Red e Steel Grey.

Le opzioni di personalizzazione includono la scelta di diversi colori del montante C che contrastano e completano il colore della carrozzeria principale. Previste anche tre diverse finiture per il rivestimento, a seconda dell'allestimento e del gruppo propulsore. Con proporzioni migliorate grazie alla sua nuova piattaforma, l'abitacolo di Niro beneficia di uno spazio per i passeggeri e per i bagagli più ampio rispetto al modello di prima generazione. I passeggeri dei sedili anteriori godono di 1.028 mm di spazio per la testa e 1.053 mm per le gambe, mentre i passeggeri dei sedili posteriori beneficiano di 1.005 mm di spazio per la testa (nei modelli Hev e Phev) valore che scende a 967 mm nella variante EV.

Con 1.011 mm di spazio per le gambe del sedile posteriore su Niro Hev e Phev e 938 mm su Niro EV, anche gli occupanti dei sedili posteriori si possono rilassare in tutta comodità durante il viaggio. La generosa capacità di carico arriva fino a 1.445 litri nell'Hev 1.342 litri nel Phev e 1.392 litri nell'EV con i sedili posteriori ribaltati.

L'ingombro dei telai dei sedili anteriori è stato stati ridotto di 30 mm per una forma complessiva più sottile di quasi il 30%, liberando spazio aggiuntivo per i passeggeri posteriori.

Chi siede dietro beneficia ora anche delle prese di ricarica USB-C montate sui sedili anteriori.

Nuovo Niro è inoltre dotato di un innovativo sedile 'relax' per il passeggero anteriore, utilizzabile quando il veicolo è fermo. Durante la ricarica, il passeggero anteriore può rilassarsi completamente o dormire premendo semplicemente un pulsante che 'abbatte' il sedile per un supporto posturale ottimale.

Nel nuovo Niro tutti i comandi principali sono stati posizionati ergonomicamente per essere facilmente raggiungibili dal conducente. La zona decentrata del cruscotto ospita due schermi da 10,25 pollici che si raccordano senza soluzione di continuità ed ospitano le funzioni del veicolo e dell'infotainment, mentre un display touch multimodale consente altri controlli (come il clima) riducendo al minimo le distrazioni del conducente.

Da sottolineare la presenza di un head-up display (HUD) da 10 pollici che proietta le informazioni di guida vitali - inclusi velocità, dati ADAS e indicazioni di navigazione - direttamente sul parabrezza anteriore per migliorare la sicurezza e la comodità.

In perfetta sintonia con la scelta dei propulsori ecologici di Niro, l'attenzione all'ambiente continua all'interno della vettura. Ne sono un esempio il rivestimento del padiglione realizzato con carta da parati riciclata, ma anche i pannelli delle porte sono rifiniti con vernice priva di VOC, i rivestimenti dei sedili in pelle vegana PU e in filato Tencel ottenuto dagli alberi di eucalipto e il copri-bagagliaio composto per il 75% da fibre riciclate.