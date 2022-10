Ania, l'inflazione pesa ma le assicurazioni reggono

Il 2022 è un "anno difficile" anche per le assicurazioni. Pesano il rallentamento economico e il contesto di alta inflazione che ha portato a un aumento del costo dei sinistri. I premi non sono ancora rincarati "ma è probabile che, nel tempo, qualche rialzo nei prezzi delle tariffe ci potrà essere". È questa la previsione della presidente dell'Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, Maria Bianca Farina, all'apertura della seconda edizione dell'Insurance Summit.

Subito replica l'associazione dei consumatori Assoutenti: "Ania non trovi scuse per le aumentare tariffe. Le compagnie hanno aumentato guadagni grazie al Covid, sono totalmente capaci di assorbire effetti inflazione mantenendo guadagni", si legge in una nota. Interviene anche l'Unione nazionale consumatori e calcola che i pezzi di ricambio per mezzi di trasporto sono aumentati di meno della metà dell'inflazione, del 4,3% annuo, e la manutenzione e riparazione del 5%. Sarebbero per l'Unc "lievi aumenti che possono essere gestiti tranquillamente" senza toccare le tariffe dell'rc auto.

I dati presentati al summit da Ania mostrano un settore che, dall'inizio dell'anno, ha visto un calo dei titoli in borsa dell'8,7%. C'è quindi un ridimensionamento, ma con una riduzione inferiore a quella media dei listini. In particolare le difficoltà riguardano il ramo vita, per il quale la flessione raggiunge il 12%. Ma complessivamente, Farina vede un settore che "sta mostrando la sua capacità di affrontare e gestire congiunture economiche e finanziarie estremamente complesse" e invita a un "ottimismo lucido, razionale, non fideistico".

Anche il direttore generale della Banca d'Italia e presidente di Ivass, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Luigi Federico Signorini, nel suo intervento sottolinea che l'aumento dei tassi e l'inflazione hanno portato la redditività sotto lo zero nel ramo vita. Ma, in generale, secondo Signorini, l'impatto delle turbolenze di mercato sul livello di patrimonializzazione delle assicurazioni italiane "è rimasto modesto fino ad ora".

Le prospettive economiche intanto restano complesse e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dichiara che "non possiamo più escludere una recessione". Il commissario sottolinea poi che per far fronte alle difficoltà "disponiamo di uno strumento valido che può dare fiducia, cioè il Next generation EU, perciò è fondamentale portare avanti i Pnrr soprattutto per i Paesi con debito alto". Mentre il direttore generala del Tesoro, Alessandro Rivera, invita a rendere stabili gli strumenti anti-crisi europei.

In questo contesto, secondo la presidente dell'Ania Farina, il sistema assicurativo può affiancare le iniziative e le risorse pubbliche in campo, a iniziare da quelle del Pnrr ma c'è bisogno di un patto pubblico-privato. Altre risorse da investire al servizio del Paese possono arrivare dai soldi fermi sui depositi di famiglie (1.200 miliardi) e imprese (450 miliardi) che ora sono minacciati dall'inflazione. "Dobbiamo chiederci cosa possiamo fare - conclude Farina - per dare a famiglie e imprese la possibilità e la fiducia per investirli".