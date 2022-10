Montezemolo a CorSera: non c'è più l'auto italiana, solo Ferrari

"Non esiste più l'auto italiana.

Resta solo la Ferrari. A Torino poco o niente". A dirlo è Luca Cordero di Montezemolo, in un intervista pubblicata sul Corriere della Sera nelle pagine cittadine dell'edizione di Torino, intervista nella quale - anche in vista dell'assemblea dell'Unione industriale torinese che si tiene domani - afferma che la città "è triste" e che "mancano figure di riferimento, come l'Avvocato e Pininfarina". "Per fare auto bellissime - dice - in quegli anni bisogna venire a Torino, era un automatismo". Oggi invece "non esiste più l'auto italiana. Resta solo la Ferrari. A Torino poco o niente". E di Mirafiori aggiunge: "È un gruppo francese, non italiano. Il design che ha prodotto il nostro Paese è stato e continua ad essere, anche se non più nell'auto, un valore culturale. Sergio Pininfarina è stato l'emblema di quei valori. Quando posava la sua matita non c'era quasi bisogno di mettere il logo Ferrari o Made in Italy, lo capivi subito che quel prodotto arrivava da quella mano.

Questo è un valore che rischiamo di perdere". Una Torino in declino perché orfana di figure carismatiche? "Le due cose - ha risposto Montezemolo - vanno a braccetto. Tengo a ricordare che ci sono stati solo tre presidenti di Confindustria espressione del territorio: l'avvocato Gianni Agnelli, Sergio Pininfarina e il sottoscritto. Tutti esponenti di un mondo che viaggiava a motore e della grande filiera industriale dell' automotive".