Usa, 85% acquirenti auto nuove influenzato da proprio cane

Chi ha più influenza sulla scelta di un'automobile, il marito o la moglie? Negli Usa il sito specializzato Autotrader, che vanta una grande esperienza nel monitoraggio del mercato, è voluto andare oltre. Lo ha fatto inserendo anche il migliore amico dell'uomo, il cane, tra coloro che possono far optare per un modello piuttosto per che un altro.



Dalla nona edizione annuale della ricerca sulle migliori auto per gli amanti dei cani, realizzata ascoltando il parere di 600 automobilisti proprietari anche di amici a quattro zampe, risulta che oltre il 60% degli intervistati porta il proprio cane in viaggio sull'auto almeno una volta alla settimana e che più dell'85% degli utenti pensa alla sistemazione in macchina del proprio animale domestico quando acquista un'auto nuova.

Del resto il numero dei cani è elevato nel Paese - circa circa 77 milioni secondo l'American Veterinary Medical Association - e questo significa che almeno il 38% delle famiglie statunitensi ne include uno.

Autotrader ha esaminato anche quest'anno le auto presenti nel mercato Usa e che evidenziano caratteristiche che le rendono adatte a far viaggiare i cani. "Tutti i veicoli in questo elenco - ha detto Brian Moody, executive editor di Autotrader a Free Press, il sito che ha riportato l notizia - propongono qualche soluzione o accessorio specificamente adatto agli animali domestici".

Per il 2022 le migliori 10 auto per trasportare i cani secondo Autotrader sono, in ordine alfabetico, Chrysler Pacifica; Ford Bronco Sport; Hyundai Santa Fe; Jeep Wrangler; Kia Soul; Ram ProMaster; Subaru Outback; Tesla Model 3; Toyota Siena e Volvo XC60.

Tra le caratteristiche e gli accessori che sono stati valutati più consoni al trasporto degli animali domestici - ha affermato Moody - si sono pavimento basso per un facile ingresso, il riscaldamento posteriore e le prese d'aria condizionata nella stessa zona di coda (per mantenere l'animale a suo agio) e i fissaggi per i trasportino e le imbracature di sicurezza.

Da sottolineare nella classifica di quest'anno la presenza, al 100% trasversale, di ben tre modelli di Stellantis, che spaziano da una mpv da famiglia come Chrysler Pacifica fino alla sportiva e avventurosa Jeep Wrangler, passando per un veicolo 'tuttofare' come il van multispazio Ram ProMaster che può conciliare anche la vita in camper con la condivisione di una comoda zona per la cuccia.

"Più o meno ogni anno ci sono una Volvo e una Subaru nell'elenco - ha detto Moody - perché hanno fantastici accessori per animali domestici, dalle ciotole dell'acqua ai coprisedili per il divano posteriore. E c'è un sistema di imbracatura che si inserisce molto facilmente nelle cinture di sicurezza della macchina".