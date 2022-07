Williams porta il 'saper fare' tecnologico nei supermercati

Il colosso britannico della GdO Sainbury's, un gruppo fondato nel 1869 e che conta su 600 supermercati e 800 negozi affiliati, ha creato una partnership con Williams Advanced Engineering per sviluppare soluzioni che aiutino a raggiungere la neutralità della CO2 entro il 2035.

Come parte del suo impegno a raggiungere Net Zero nelle proprie operazioni entro quella data, Sainsbury's ha annunciato questo accordo con il braccio tecnologico della celebre azienda di Formula Uno assieme al lancio di Sainsbury's Innovation Investments una società che investirà un minimo di 5 milioni di sterline nei prossimi 4 anni in start-up che lavorano su tecnologie innovative e sostenibili per ridurre le emissioni di carbonio operative e il consumo di acqua.

A sua volta Williams Advanced Engineering (WAE) esplorerà e investirà in start-up, non limitate alla catena di approvvigionamento di Sainsbury, per sviluppo, sperimentare e implementare tecnologie relative alle emissioni di carbonio e ai consumi idrici.

Sainsbury's è impegnata da tempo nel contenere il proprio impatto sull'ambiente, con un taglio del 20% della CO2 rispetto al 2018/19. Già nel 2017 ha avviato il processo di installazione dell'innovativa tecnologia Aerofoil - sviluppata con Aerofoil Energy e Williams Advanced Engineering - ottenendo una riduzione stimata del 15% di energia.

Matthew Burke, head of technology ventures di Williams Advanced Engineering, ha dichiarato: "Abbracciare tecnologie nuove e mai sperimentate in precedenza è un requisito necessario per soddisfare il programma Net Zero e molti di questi prodotti e servizi arriveranno proprio dalla comunità delle start-up tecnologiche. Sainsbury's Innovation Investments accelererà l'adozione di queste tecnologie attraverso investimenti, sperimentazioni e implementazione nella vasta proprietà e attività di Sainsbury. Con l'attenzione di WAE sulla sostenibilità e l'esperienza in tecnologia e ingegneria combinata con gli investimenti tecnologici nelle start.up, siamo lieti di supportare il viaggio di Sainsbury verso Net Zero".