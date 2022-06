Auto: Intesa Sanpaolo, transizione è opportunità per 90% imprese

In Italia quasi nove imprese su dieci considerano un'opportunità la transizione tecnologica in corso nel settore. "Sono però necessari rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo e vi è ancora un forte legame tra dimensione dell'impresa e progetti di innovazione". E' quanto emerge da un'indagine di Intesa Sanpaolo presentata durante l'evento "Trasformazione e sostenibilità: le sfide e le opportunità per la filiera automotive", condotta su 126 imprese specializzate nella filiera dell'automotive italiana, soprattutto di dimensioni medie e grandi, con un fatturato complessivo di 15 miliardi di euro nel 2021. Secondo l'indagine, le imprese mostrano una buona diversificazione produttiva e una elevata propensione a innovare: il 69% ha, infatti, un centro di ricerca e sviluppo, con punte del 78% tra le imprese più grandi.

I fornitori di tecnologie e le università potranno divenire i principali partner delle aziende del settore: sono, infatti, stati indicati come potenziali partner rispettivamente dal 61% e dal 54% delle imprese intervistate.

L'automotive "è un settore chiave e trainante" su cui "dobbiamo continuare a investire". E, alla luce della profonda trasformazione che sta vivendo, anche in seguito alle decisioni dell'Europa sull'auto elettrica "è inevitabile una revisione del business model tradizionale, cambiamenti strutturali degli investimenti, un'accelerazione della crescita di scala per tutte le aziende della filiera", viene sottolineato. I dati sul settore automotive, evidenzia Intesa, dimostrano quanto il comparto sia strategico per il sistema economico europeo: l'8% del Pil dell'Unione Europea è rappresentato da ricavi generati dal comparto auto; l'11,5% della forza lavoro manifatturiera e ben il 6,6% della forza lavoro complessiva in Europa è coinvolta nel settore. Per competere in tale contesto, "occorreranno cambiamenti strutturali degli investimenti a favore della transizione Esg, della smart mobility, della crescita di scala per tutte le aziende della filiera, attraverso una profonda revisione del business model tradizionale, oltre a forme di aggregazione per ottenere massa critica"

Il settore dell'automotive in Italia "era e rimane estremamente frammentato, in quanto, oltre il 90% della filiera automobilistica è costituito da Piccole e medie impese". Lo afferma Mauro Micillo, chief della divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, in occasione dell'evento "Trasformazione e sostenibilità: le sfide e le opportunità per la filiera automotive". La filiera italiana della componentistica per l'auto "risente della dipendenza storica" da Fca (oggi Stellantis), "e non è riuscita a differenziarsi entrando su certe reti internazionali", aggiunge Fabio Matti, responsabile Industry Automotive & Industrials di Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, spiegando poi che la filiera "è concentrata su quei trend che non sono particolarmente vincenti: un conto è fare componenti per motore a scoppio un conto è fare sensoristica". Per cui, l'intera filiera "deve capire bene quali sono le strategie che possono risultare vincenti nel medio periodo". Di fronte a progetti che vanno in questa direzione, Intesa Sanpaolo "mette a disposizione tutto il suo parco di prodotti e servizi, tra cui progetti di filiera, prodotti di commercial banking e strumenti di copertura dei rischi di mercato, ma soprattutto mediante l'offerta di prodotti di investment banking volti a far crescere dimensionalmente la filiera che storicamente è sottocapitalizzata e di dimensioni piccole rispetto ai competitor internazionali"