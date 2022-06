Ivass: indagine conoscitiva su uso algoritmi con clientela

L'Ivass ha avviato un'indagine per conoscere l'utilizzo degli algoritmi di Machine Learning da parte delle compagnie di assicurazione nelle relazioni con la clientela. Come spiega una nota, "l'industria assicurativa, infatti, fa sempre più ricorso a digitalizzazione e nuove tecnologie per intercettare le esigenze della clientela, per lo sviluppo di prodotti e servizi e per la loro distribuzione".

L'analisi, che nasce nel solco dei lavori già condotti dall'EIOPA per gli aspetti di supervisione, è finalizzata a comprendere l'utilizzo di questi algoritmi di intelligenza artificiale in processi chiave, quali: la profilatura dei clienti, la determinazione del prezzo delle polizze, la gestione dei sinistri, l'impiego di chatbot per l'assistenza alla clientela, il cross selling.

L'indagine conoscitiva è rivolta alle 90 compagnie italiane e alle 4 rappresentanze di Stati terzi, che dovranno compilare un questionario entro il 30 settembre prossimo.