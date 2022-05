Elettrico contro termico, esperti Usa analizzano costi reali

Negli Stati Uniti la percorrenza media mensile di ogni automobilista, secondo i dati della Federal Highway Administration, corrisponde a circa 1.903 km, che comporta un consumo di energia - nel caso venga usata una vettura elettrica - di 394 kWh al mese, mentre con un modello a benzina si bruciano 128 litri di carburante.

Un rapporto pubblicato dal periodico Popular Mechanics ha valutato, sulla base del costo medio dell'energia e della benzina, la spesa che gli automobilisti sostengono ogni mese: ad un prezzo medio di 14,5 centesimi di dollaro per kWh, il costo per caricare un veicolo elettrico ammonta a 57,13 dollari (cioè 53,55 euro) mentre con la benzina che si paga mediamente il corrispettivo di 4,58 dollari al gallone, i rifornimenti alla pompa ammontano a 159 dollari (149 euro).

Sebbene il costo attuale della ricarica di un veicolo elettrico (EV) sia negli Stati Uniti più economico rispetto al pieno di un serbatoio di benzina - sottolinea Popular Mechanics - ciò non rende i veicoli elettrici più economici delle auto tradizionali. Occorre infatti valutare che il prezzo medio per una nuova auto all'inizio del 2022 era - secondo Edmunds - di 46.426 dollari, mentre quello medio di un nuovo veicolo elettrico (in base alle statistiche di Inside EVs) è di 74.522 dollari, con un maggior costo medio di ben 28.096 dollari.

Quanti km vanno dunque percorsi per portare l'uso dell'auto elettrica ad una reale conveniente economica? Se si prendono come riferimenti i costi medi indicati prima, l'ammortamento dei 28mila dollari si raggiunge - grazie al risparmio mensile di circa 100 dollari - in poco più di 28 anni, o percorrendo almeno 50mila km. E su questo argomento Popular Mechanics ricorda che le batterie dei modelli elettrici hanno una vita media di 10 anni o 100mila km, con costi di sostituzione ben più elevati della revisione di un motore ICE.