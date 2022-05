Mercedes-Benz, accelera su lusso e futuro elettrico

Il percorso strategico di Mercedes-Benz punta su lusso, portafoglio prodotti e accelerazione del suo percorso verso un futuro completamente elettrico. Il marchio della Stella ha tenuto, in Costa Azzurra, un aggiornamento strategico inserito nell'evento 'Economics of Desire', attraverso il quale la casa automobilistica ha delineato il futuro come azienda di auto di lusso pure-play e ha fornito dettagli sul suo percorso strategico.

Mercedes-Benz ricalibrerà il proprio portafoglio prodotti, destinando oltre il 75% degli investimenti allo sviluppo di prodotti per i segmenti di mercato più redditizi. Nell'ambito di questa strategia, il marchio punta a far crescere la quota di vendita dei suoi veicoli di fascia alta di circa il 60% entro il 2026 rispetto al 2019 e intende ottenere una crescita qualitativa più elevata e un ulteriore significativo aumento della redditività e della resilienza, puntando ad un obiettivo di margine operativo di circa il 14% entro la metà del decennio.

Questa maggiore attenzione alla fascia alta del mercato dovrebbe consentire all'azienda di ottenere un forte risultato finanziario anche in condizioni di mercato più complesse. La decisione strategica dell'azienda di diventare completamente elettrica entro il 2030 e l'ambizione di diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2039, sono poi elementi integranti per rafforzare il legame tra lusso e sostenibilità.

"Quello che è sempre stato il cuore del nostro marchio - ha dichiarato Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG - è ora anche il cuore della nostra strategia: il segmento del lusso. Stiamo perfezionando il nostro modello di business e il nostro portafoglio prodotti per massimizzare il potenziale di Mercedes-Benz anche in condizioni di mercato complesse. Al centro di tutto questo c'è il nostro obiettivo di costruire le auto più ambite al mondo".

Mercedes-Benz si espanderà anche con edizioni limitate e veicoli in collaborazione esclusiva. Al vertice della gamma di prodotti c'è un'edizione esclusiva della Mercedes-Maybach Classe S, nota come Limited Edition Maybach by Virgil Abloh. Concepite e disegnate dal designer Virgil Abloh prima della sua improvvisa e prematura scomparsa, queste vetture saranno prodotte per celebrare la sua straordinaria creatività e il suo talento.

Verranno costruiti solo 150 esemplari di queste vetture in edizione rigorosamente limitata, rendendole un oggetto da collezione.