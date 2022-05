Dacia, una gamma completa che guarda all'evoluzione

E' un percorso in continua evoluzione, quello di Dacia che guarda al futuro. Complice il piano strategico 'Renaulution', presentato a gennaio 2021 da Luca De Meo, CEO del Gruppo Renault, ha modificato radicalmente la strategia del Gruppo con l'obiettivo di creare maggiore valore. Da marzo 2021, Guido Tocci, top manager dalla pluriennale esperienza nel Gruppo Renault, ricopre la posizione di Managing Director Dacia Italia.

"In questo momento - ha commentato Tocci - il brand Dacia dispone di una gamma piuttosto completa e oltre a proporre la nuova Sandero, Duster che è diventato un modello punto di riferimento e Spring, la prima 100% elettrica di Dacia, disponiamo ora anche del nuovo Jogger che ci sta dando grandissime soddisfazioni. Tutto questo fa si che nel primo quadrimestre del 2022, Dacia si sia imposta come secondo brand straniero nel mercato dei privati in Italia".

Proprio sull'ultima arrivata, Jogger, sono tante le aspettative che si sono andate a creare, visto anche il successo di gradimento da parte del pubblico arrivate già al lancio del modello. "Jogger si colloca in un segmento molto importante - ha spiegato il Managing Director di Dacia Italia - come il cosiddetto segmento C, quello delle medie. Il modello sta già riscuotendo un successo fortissimo e da metà marzo dono già 5000 gli ordini ricevuti".

Dopo il recente rinnovamento, il cammino vero il futuro del marchio non è finito. "Il percorso tracciato da qui al futuro - ha spiegato Tocci - è chiaro ed è fatto da uno sviluppo della gamma con nuovi prodotti con cui avremo la possibilità di conquistare nuovi clienti, oltre che da una comunicazione rinnovata e della quale fa parte il nuovo logo, i nuovi caratteri e anche nuovi colori. Tutto questo per dare modernità al brand".

Il futuro prossimo del marchio è quindi tracciato e dei muove in diverse direzioni. "Il futuro - ha spiegato Tocci - si sviluppa su due assi: uno è quello dello sviluppo di nuovi modelli e l'insediamento in nuove fasce di mercato. Poi, uno dei vantaggi enormi di Dacia è quello di essere parte del Gruppo Renault, per cui tutti gli sviluppi e le innovazioni che saranno messe in atto in Renault, potranno essere ribaltati su Dacia, a tutto beneficio del brand".