Cina: aumento vendite veicoli elettrici a batteria

Due su tre veicoli elettrici venduti in tutto il mondo nel primo trimestre del 2022 hanno trovato nuovi proprietari in Cina, secondo uno studio pubblicato dalla società di revisione e consulenza PwC Strategy& (Germania) ieri.

Il mercato cinese dei veicoli elettrici a batteria è più che raddoppiato su base annuale, raggiungendo il traguardo di un milione di unità nel primo trimestre.

La Germania è rimasta il più grande mercato d'Europa in termini di unità vendute, ma la quota di mercato è risultata più alta nel Regno Unito, in gran parte a causa della maggiore disponibilità del prodotto. Nei primi cinque mercati europei, le vendite di tali veicoli sono cresciute del 46% anno su anno per un totale di 210.940 unità.

Nel giro di un anno, le case automobilistiche tedesche avevano raddoppiato la loro quota nel mercato cinese raggiungendo il 4%, come ha riferito l'esperto PwC Felix Kuhnert.

Le vendite globali di nel primo trimestre sono aumentate del 107% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: "gran parte di questo incremento può essere attribuito alla Cina", ha affermato PwC Strategy&. La casa automobilistica tedesca Bmw ha appena annunciato che le sue vendite di veicoli elettrici a batteria in Cina sono triplicate su base annuale. (ANSA-XINHUA).