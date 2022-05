Opel Vivaro-e, alla scalata delle classifiche di gradimento

Prosegue la scalata di Opel Vivaro-e alle classifiche di vendita di veicoli commerciali a zero emissioni. Il van elettrico di medie dimensioni è stato infatti il più venduto in Germania nel primo trimestre del 2022. Le sue vendite hanno contribuito a far crescere la quota di mercato di Opel nel sempre più importante mercato dei veicoli commerciali elettrici fino a quasi il 19% nei primi tre mesi dell'anno.

Nel Regno Unito, Vauxhall Vivaro-e è stato il veicolo commerciale elettrico più venduto a marzo e mantiene la posizione in cima alla classifica anche nelle vendite dall'inizio dell'anno. Rispetto allo scorso anno, Vauxhall ha visto la quota del mercato britannico dei veicoli commerciali elettrici salire dal 19% al 22,7%.

"Il segmento dei veicoli commerciali elettrici cresce rapidamente - ha dichiarato Uwe Hochgeschurtz, CEO Opel - ed è di importanza vitale per l'intero settore. Le aziende che cercano di ridurre i costi operativi e le emissioni sono sempre di più, e in futuro le vendite di veicoli commerciali elettrici continueranno a crescere. È fantastico vedere un veicolo come Opel Vivaro-e, che ha già ricevuto numerosi premi, in testa alle classifiche a dimostrazione che la nostra decisione di offrire fin da subito modelli elettrici a batteria come Opel Combo-e, Opel Vivaro-e e Opel Movano-e è stata giusta".

Con un'autonomia nel ciclo WLTP fino a 328 chilometri e una portata massima che arriva a 1.163 chilogrammi, Opel Vivaro-e riveste un ruolo fondamentale nell'elettrificazione della gamma dei veicoli commerciali di Opel e Vauxhall. I marchi tedesco e inglese continuano a espandere la gamma dei veicoli elettrici, con l'obiettivo di offrire una versione elettrica di ogni modello entro il 2024, e di proporre in Europa esclusivamente automobili e van elettrici dal 2028.