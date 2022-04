Smart mobility: Octo, boom valore servizi telematici

Entro il 2025 il valore dei servizi telematici legati alla mobilità potrà arrivare a 9,8 miliardi di dollari (+216% rispetto ai valori del 2019), mentre l'insieme dei servizi legati ai veicoli potrà raggiungere il trilione di dollari (+150% rispetto al 2019). E' uno dei dati elaborati da Octo telematic nell'annunciare la seconda edizione di Octo Connected Mobility 2025, il progetto di Octo realizzato in collaborazione con The European House - Ambrosetti, che culminerà il 16 settembre a Roma con l'Octo Connected Forum e la presentazione del secondo rapporto sulla Connected Mobility.

Il percorso per il 2022, si legge in una nota, è stato definito per avviare e concretizzare la visione e la missione della via italiana alla mobilità connessa e creare valore per i consumatori, la società e le aziende attraverso nuovi modelli di mobilità connessa.

I tavoli di lavoro previsti sono sette, coinvolgono numerosi rappresentanti dell'ecosistema della mobilità, e avranno l'obiettivo di discutere i trend di sviluppo del settore, confrontarsi sugli use case dei progetti pilota formulati, individuare le esigenze degli stakeholder del settore, sviluppare iniziative comuni.