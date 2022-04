Bosch festeggia 50 anni di successi della Dallara Automobili

Giampaolo Dallara, una delle figure di spicco nel mondo della progettazione e della costruzione di auto da corsa e ad alte prestazioni, festeggia i 50 anni dalla fondazione dell'azienda che porta il suo nome e che ha trasformato un piccolo paese della valle del Torrente Ceno in uno dei centri di eccellenza della Motor Valley emiliana.

Quella di Dallara è una storia di passione, talento, tenacia e continuo entusiasmo. Era il gennaio del 1972 quando Giampaolo Dallara fondava, nel garage dietro casa, a Varano de' Melegari la Dallara Automobili da Competizione. Una scelta rischiosa e sfidante per quell'epoca, che arrivava dopo la laurea in ingegneria aeronautica e significative esperienze in Ferrari, Maserati e Lamborghini (fu tra i padri della iconica Miura) e che puntava a soddisfare il desiderio di un giovane e già apprezzato ingegnere di progettare e costruire le vetture più veloci e sicure al mondo.

Oggi, mezzo secolo dopo, la Dallara è una delle più importanti realtà specializzate nella progettazione, sviluppo e produzione di vetture da competizione e ad alte prestazioni. Le competenze chiave che caratterizzano la Dallara sono la progettazione, con particolare attenzione ai materiali compositi in fibra di carbonio; l'aerodinamica, mediante l'uso della galleria del vento e della fluidodinamica computazionale; la dinamica del veicolo, grazie al simulatore di guida ed ai banchi prova; e la produzione, veloce, flessibile e di qualità.

Inoltre, negli ultimi anni, l'azienda di Varano de' Melegari ha sviluppato soluzioni per il settore aerospaziale e della Difesa.

Come tutto il mondo automotive, anche la Dallara è ora impegnata nella transizione verso l'elettrico e nei risvolti di questa vera 'rivoluzione' che riguardano il mondo racing in tutte le sue declinazioni. Logico, quindi, che proprio nell'ambito delle celebrazioni dei primi 50 anni dell'azienda, nel secondo incontro della rassegna organizzata dalla Dallara in collaborazione con Quattroruote in qualità di media partner si sia trattato ieri il tema 'Mobilità e futuro: quale sarà l'auto di domani?'- Lo ha affrontato un panel di super esperti. come il direttore del magazine Gian Luca Pellegrini; come Camillo Mazza general manager di Bosch Italia; come Enrico Al Mureden, professore del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna; e come Mario Almondo, direttore operativo di Brembo Performance, naturalmente con l'ingegnere Giampaolo Dallara al centro della scena.

"Guardo ai primi 50 anni della nostra azienda con la serenità e con l' orgoglio di una cosa solida e ben fatta - ha detto Dallara - e penso ai prossimi 50 con entusiasmo e curiosità, cercando di immaginare come potremo operare e vivere bene nel futuro che ci aspetta".

Camillo Mazza, a sua volta, ha ricordato l'impegno di Bosch nella cosiddetta 'neutralità tecnologica' per accompagnare il cammino verso l'impatto zero della CO2 con tutte le soluzioni che il know how dell'azienda può proporre ai costruttori, dalla propulsione elettrica pura a sistemi ibridi, dalle fuel cell a idrogeno alla applicazioni degli eFuel e degli altri carburanti green.

La storia dei rapporti fra Bosch e Dallara ha visto il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi impegnato nello sviluppo e nella realizzazione della Dallara Stradale, prima vettura omologata per la normale circolazione. Le due aziende hanno collaborato sui principali sistemi di sicurezza e di controllo motore a bordo della vettura. Il contributo di Bosch è iniziato con i primi test ai banchi motore ed è proseguito nelle fasi successive di sperimentazione sui veicoli prototipali in stretta collaborazione con i collaudatori di eccellenza della Dallara, per una cooperazione efficiente che ha portato a tempi di sviluppo molto brevi.

Dallara Stradale è equipaggiata con il sistema elettronico di stabilità Bosch - ESP 9.1 sviluppato con l'obiettivo di garantire un eccellente controllo della vettura anche in condizioni di guida estreme come in pista. Dotato di una sensoristica specifica, il sistema ESP riesce a garantire un perfetto controllo di stabilità nonostante le alte prestazioni dinamiche della Dallara Stradale (con accelerazioni laterali superiori a 2G).

Bosch ha fornito per il motore della Stradale numerosi sensori, la centralina motore ECU e il sistema di iniezione diretta. L'efficace sistema di iniezione diretta in combinazione con le più avanzate strategie di controllo motore implementate in centralina, hanno permesso di raggiungere ottimi risultati, in ogni regime del motore. L'obiettivo anche in questo caso è stato quello di trasferire l'affidabilità della tecnologia unendola alle prestazioni delle migliori vetture sportive.