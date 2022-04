Royal College of Art, mostra su futura rivoluzione design

Una mostra dei lavori post-laurea degli studenti del Royal College of Art di Londra offre spunti di grande interesse sulla visione che i giovani di oggi, e i professionisti di domani, hanno sull'evoluzione del design automobilistico.

Basandosi su un capitolato che prevedeva il posizionamento di questi veicoli nella fascia alta del mercato, con materiali ed equipaggiamenti tipici del mondo luxury, gli allievi della prestigiosa scuola britannica hanno lavorato sotto la supervisione di Pratap Bose, Chief Design Officer di Mahindra, ed hanno esplorato il tema dando fondo a tutta la creatività che può essere resa possibile dalla propulsione elettrica e dalla guida anche autonoma.

Tra i molto progetti, quello di Corentin Janel, intitolato Aeon, sfida ad esempio l'idea di perfezione (che secondo lui è un'influenza comune sui marchi di auto di lusso) e va nella direzione opposta per sottolinea la bellezza dell'imperfezione.

Ispirato alla filosofia giapponese Wabi-Sabi, il progetto di Janel mira a celebrare le qualità intrinseche di vari materiali, utilizzando semplicità e minimalismo nel design per creare una connessione con gli occupanti del veicolo.

Holos di August Reynes è invece centrato sulla sperimentazione materica con l'obiettivo di utilizzare il veicolo per creare esperienze uniche e personali. Reynes affronta anche la questione della sostenibilità attraverso il ciclo di vita del veicolo, suggerendo che la creazione di un forte legame emotivo tra utente e auto attraverso queste esperienze personali può massimizzare il periodo di proprietà e quindi ridurrà gli sprechi. Con il Progetto Eolo, Benjamin Martin affronta invece il tema di una 'grand tourer' che attinge all'eredità di Bentley evidenziando una tecnologia innovativa che - posizionata nella griglia - potrebbe aiutare con la cattura del carbonio, per raggiungere quella che il giovane designer definisce 'eleganza purificata'.

L'Audi Mercury di Hang Liu adotta un approccio completamente diverso rispetto agli altri progetti, in quanto evoluzione dei bolidi di Formula E. "Sono stato ispirato da un interesse personale per le corse - ha detto - Con il pensiero aerodinamico, il design è sia funzionale che scultoreo. Ho progettato il concetto per far passare l'aria intorno all'abitacolo, dirigendola verso la parte posteriore per il raffreddamento della batteria e del motore".

Il professor Dale Harrow, presidente e direttore dell'Intelligent Mobility Design Center e capo del programma del MA Intelligent Mobility, ha commentato i due progetti presentati da Martin e Liu. "Quello che stiamo cercando di fare al college è creare future generazioni di designer - ha affermato - La chiave per questo è sviluppare curiosità e ancora curiosità, cosa che consente al lavoro di progettazione di andare molto oltre".

"Voglio che i nostri designer siano globali e in grado di lavorare con ingegneri e dipartimenti di marketing - conclude Harrow - È sempre più importante in questa era di digitalizzazione. Ora pensiamo ai designer come ai curatori che mettono insieme tutto. i progetti hanno qualità reali che richiedono una riflessione e una ricerca approfondite".