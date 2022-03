Maserati Grecale, a bordo il lusso fa rima con high tech

Il nuovo suv Grecale è 'top class' non solo per le caratteristiche dinamiche e per le prerogative dell'abitacolo - tali da garantire soprattutto ai posti posteriori una spaziosità degna di un modello di segmento superiore - ma anche per la qualità della vita a bordo in ogni condizione di viaggio. Il Tridente, da sempre sinonimo di innovazione, entra a pieno con Grecale nell'era digitale connessa, e propone contenuti a livello di hardware e software che superano le consuetudini e traducono il concetto di lusso nell'accesso ad un universo - fatto di contenuti e servizi - ancora tutto da scoprire.

Chi sale a bordo del nuovo D-Suv Maserati scopre immediatamente la validità di questo distacco creativo dal passato. Primo modello nella storia del Tridente a non utilizzare un orologio analogico, Grecale stupisce con il suo 'strumento contatempo multifunzione' 100% digitale. E' una vera e propria interfaccia tra il guidatore e l'automobile, che non segna più soltanto l'ora, pur restando un oggetto dalla forma classica.

I suoi contenuti futuristici ed anche in grado di mandare un segnale di risposta ogni volta che il sistema di 'dialogo' tra macchina e uomo riceve dei comandi vocali. È quasi un'anima per Grecale, che permette di capire se contatto con la vettura è attivo, se la vettura 'ci sta ascoltando mentre le parliamo'.

Non è solo uno schermo digitale (a cui cambiare lo skin, l'aspetto, secondo i nostri gusti) ma è molto di più, visto che all'occorrenza può trasformarsi anche in bussola o in misuratore della forza G.

Nei comandi di Grecale la filosofia adottata tende a minimizzare le leve o i tasti di comando. Tutto o quasi è diventato touch: è sufficiente sfiorare il comando che ci interessa per accedere alla tecnologia e sfruttare gli shortcut, le scorciatoie, per evitare laboriose ricerche dei comandi.

Due i display a disposizione del guidatore e del passeggero anteriore di Grecale. Quello centrale di grandi dimensioni da 12,3 pollici e un altro per i comandi accessori da 8,8 pollici, entrambi in posizione ergonomica e facili da consultare, ma non invasivi.

Nelle versioni Modena e Trofeo (a richiesta nella GT) i passeggeri posteriori del nuovo suv Maserati possono manovrare a proprio piacimento il climatizzatore trizona usufruendo di uno schermo touch collocato al termine del tunnel centrale.

Tra le caratteristiche più interessanti di Grecale c'è la presenza del sistema multimedia di ultima generazione Maserati Intelligent Assistant (MIA) che sfrutta le possibilità offerte dallo schermo da 12,3 pollici (il più grande mai montato su un'auto del Tridente) con una risoluzione di 15 milioni di pixel in Ultra HD.

Cuore di MIA è il sistema operativo Android Auto che offre velocità, alte prestazioni nelle operazioni e nell'elaborazione dei dati simili a quelli di un tablet, oltre che una maggiore memoria per restituire una user-experience caratterizzata da risposte rapide. Offrendo un'esperienza d'uso semplice, intuitiva e personalizzabile per ogni cliente, MIA consente di configurare la user-experience creando schermate multiple basate su schede con le proprie funzioni preferite o con quelle utilizzate più frequentemente.

Una volta all'interno di una scheda, si accede rapidamente alle informazioni e alle icone. Grazie al sistema operativo Android Auto è possibile un'ulteriore personalizzazione memorizzando fino a 5 diversi profili utente. Ogni utilizzatore può costruire il proprio profilo con dettagli personali, preferenze musicali e funzionamento del veicolo.

Il Maserati Intelligent Assistant collega anche altri dettagli del veicolo al profilo del conducente, come la temperatura, la posizione del sedile e il posizionamento degli specchietti. Il passaggio da un profilo di un utente ad un altro è estremamente semplice e può essere gestito con un tocco del menu principale.